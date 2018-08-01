Hobi bahçesinde kansere meydan okuyor

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, kanserin başlangıç evresi olarak bilinen 'nodül' teşhisi konulduktan sonra belediyenin tahsis ettiği hobi bahçesinde sebze, meyve ve çiçek yetiştirmeye başlayan Belgin Taş'ın(56) sağlık durumu her geçen gün biraz daha iyiye gidiyor.

Merkez Mezitli ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Belgin Taş'a, boğazındaki şişlik nedeniyle 1997 yılında gittiği hastanede 'nodül' oluşumu teşhisi konuldu. Doktorunun tavsiyesi üzerine bıçak altına yatan iyileştiği belirtilen Taş'ın rahatsızlığı, 2017'de nüksetti. Kemoterapi tedavisi görmesi gereken Taş'ın hayatındaki değişim de bu şekilde başladı. Belediye tarafından Mezitli ilçesinin çeşitli noktalarında oluşturulan hobi bahçelerinde kendisine organik tarımla uğraşabileceği bir yer edinen Taş, günlük hayatın karmaşasından uzaklaşarak iyileşme kat etti.

EVİMİ KAPATTIM

Yaşadıklarını anlatan Taş, "Doktorum bana, 'Belgin Hanım kemoterapi görmemiz gerekiyordu, ne yaptın sen?' diye sorduğunda, 'Doktor Bey, ben doğayla uğraşıyorum, kitabımı okuyorum. Herşeyden uzaklaşıyorum' dedim. Doktorumun da hoşuna gitti. Toprak bana şifa verecek inşallah. Çevremdeki binalara canavar binalar diyorum. O canavar binalar hep arkamda kalıyor. Ben burada kendimi yaylada gibi hissediyorum. Burada o kadar huzurlu oluyorum ki, misafirlerimi burada ağırlıyorum. Evi artık kapattım. Sabah erkenden geliyorum, kahvem ve kitabımla gelecek misafirlemi burada ağırlıyorum" dedi.