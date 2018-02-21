HOBİ OLARAK BAŞLADIĞI ANTİKACILIK MESLEĞİ OLDU

Haber-Kamera: Şeyda AŞATIR/ KAYSERİ,DHA)KAYSERİ?de Durmuş İşçi (69) ortaokula gittiği sırada hobi olarak başladığı antikacılığı, 30 yıllık mesleğe dönüştürdü. 2 özel koleksiyonu bulunan İşçi yaşadığı maddi kriz nedeniyle bazı antika eşyaları satmak zorunda kaldığını söyledi. Kayseri?nin merkez Talas İlçesi?nde ?Osmanlı Sokağı? olarak bilinen, Kiçiköy Mahallesi, Gölbaşı Meydanı, Ali Saip Paşa Caddesi?nde antikacılık yapan Durmuş İşçi dükkânında, 25-30 bin ürün bulunduğunu belirtti. ?ÖZEL KOLEKSİYONLARIMI SATMAK ZORUNDA KALDIM? Antikacı Durmuş İşçi, antikacılığa nasıl başladığına ilişkin, ?Antikacıyım, mühendislik okulunu bitirdim ama bu mesleği hiç yapmadım. Antikacılığa heveslendim ve bir otuz yıldır bu işin içindeyim. Daha önce hobi olarak yapıyordum şuan da ise ticari anlamda yapıyorum. Bu işe merakım ortaokul lise yıllarında başlamıştı. Koleksiyonlar yaptım, tesbih koleksiyonu, cep saati koleksiyonu gibi. Özel iki tane koleksiyonum vardı. Daha sonra borsazede oldum. Bunun üzerine özel koleksiyonlarımı satmak zorunda kaldım ve bu işe o şekilde ticari olarak başlamış oldum.ö dedi. ?PARAYI BİR ANDA BULURSUNUZ AMA KÜLTÜR ÖYLE DEĞİL? Antikalara çok ilgi olmadığını kaydeden İşçi, ?Kayseri?de ciddi anlamda bir ben varım antikacı ve böyle olmasına rağmen aşırı ilgi yok. Bizim işimiz, biraz kültürle orantılı. Maalesef, parayı bir anda bulursunuz ama kültür öyle bir anda bulunacak bir şey değil. Bu yüzden sitemkarım bir Kayserili olarak. Şehir dışından gelen tabii oluyor. Zaten meraklı ve bu tür işleri seven insanlarımız ücra bir köşe bile olsa gelir bulur. Şehir dışından gelen müşterilerimiz var. ö İfadelerini kullandı. ?EN DEĞERLİ EŞYA ŞÖMİNE SAAT TAKIMI? Dükkanında bulunan antikalarla ilgili bilgiler veren İşçi, ?Mesela etnografik olarak ilk Osmanlı, son Selçukludan birkaç parçalarımız var elimizde. Osmanlıdan kama, kılıç gibi eşyalarımız bulunuyor. Burada benim için en değerli eşya, şömine saat takımıdır ?saray işi? diye geçer. Bu düşük ayar altın işleme ve 150 yılın üstünde, siyah mermer, granit türünün en güzel örneği. Manevi olarak eşyaların zamanında kim veya kimler yaşamış, bu eşyaları eskiden kimler kullanmış bir bilgim yok ama bilgi sahibi olduğum birçok güzel ürünler var.ö şeklinde konuştu.