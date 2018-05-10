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Hobi olarak başladığı kağıt rölyef mesleği oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 16:29 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da hobi olarak kağıt rölyef yapmaya başlayan Filiz Özen, ortaya çıkardığı eserleri satarak evinin bütçesine katkıda bulunuyor

TEKİRDAĞ (AA) - Kursa katılıp eğitim aldıktan sonra hobi olarak kağıt rölyef yapmaya başlayan Filiz Özen, hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de yaptığı eserleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Günlük işlerini tamamlayan Özen, boş zamanlarında evde kendisine oluşturduğu atölyesinde çalışarak eserlerini ortaya çıkarıyor.

Özen, eserlerinden satmadığı 35'ini Namık Kemal Evi Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Filiz Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların el emeği eserlere ilgi gösterdiğini söyledi.

İşini severek yaptığını ve evinin bütçesine destek olduğunu belirten Özen, "İlk başlarda kendime, komşularıma yaptım, insanlar beğenmeye başladı. Daha da çok yapmaya başlayınca siparişler çoğalmaya başladı. Her gün severek ürünleri yapıyorum. Sonra internet üzerinden satış yapmaya başladım. Ondan sonra daha da çok tanınmaya başladım. Birkaç firmayla anlaştım sürekli onlara yapmaya ve internetten gelen siparişleri yetiştirmeye için çalışıyorum." dedi.

Ev hanımlarının da sürekli üretmesi gerektiğini ifade eden Özen, evde oturmak yerine bir şeyler üretmenin insana maddi ve manevi anlamda iyi geldiğini aktardı.

Özen, 2 çocuğu olduğunu, ev işlerini hallettikten sonra ancak çalışabildiğini dile getirerek, ilerleyen zamanlarda yurtdışına da açılmak istediğini belirtti.

Eserlerinin yapım süresinin ebata göre değiştiğini aktaran Özen, "Ortalama bir ürünün yapılması 20 günü buluyor. 12 hazır posterden kağıtları keserek, boyut kazandırıyorum. Bu mesleği çok severek yapıyorum." şeklinde konuştu.

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