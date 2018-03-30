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Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinin hizmet ve irtibat binasını TOKİ inşa edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 10:04 | Son Güncelleme

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinin hizmet ve irtibat binasının TOKİ tarafından inşa edileceğini açıkladı.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinin hizmet ve irtibat binasının TOKİ tarafından inşa edileceğini açıkladı. İnşa edilecek hizmet ve irtibat binası için TOKİ ve Ahmet Yesevi Üniversitesi arasında protokol imzalandı.
TOKİ Başkanı Turan, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ile yaptıkları protokol kapsamında Ankara Gölbaşı’nda toplam inşaat alanı 9 bin 940 metrekare olan hizmet ve irtibat binasını inşa edeceklerini söyledi. Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinin Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin uluslararası özerk statüye sahip ortak devlet üniversitesi olduğunu hatırlatan Turan, “Ahmet Yesevi Üniversitesinde bugün 10 fakülte ve 1 yüksekokulda 12 binden fazla öğrenci öğrenim görmekte ve 900’ü aşkın akademik personel görev yapmaktadır. Kurulduğu günden bu yana Türk dili konuşan devlet ve topluluklara mensup öğrencilere bir çatı altında eğitim veren Ahmet Yesevi Üniversitesinin hizmetlerinin daha iyi şartlar altında yürütülmesi için modern ve geleneksel mimarinin sentezlendiği yeni bir hizmet binası inşa edeceğiz” dedi.
İnşa edilecek hizmet ve irtibat binası için proje çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen Turan, “Yeni hizmet binasında konferans salonu, kütüphane, öğrenci işleri ofisi, mali işler müdürlüğü, insan kaynakları müdürlüğü ve akademik personelin odaları yer alacaktır. Üniversite yıllardır iki ülke arasındaki bilimsel, iktisadi ve kültürel işbirliğine katkı sağlıyor. Türk devlet ve toplulukları arasındaki dostluk ve dayanışmanın gelişmesine yeni fırsatlar sunuyor. Bizde idare olarak inşa edeceğimiz yeni hizmet binası ile bu birikime destek olacağız” ifadelerini kullandı.
Turan ayrıca, TOKİ’nin nitelikli sosyal konut üretimi başta olmak üzere eğitim, sağlık, spor, güvenlik, ticari ve dini yapı ile gecekondu dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Genç nesillere kaliteli eğitim imkanı sunmak için büyük bir çaba verdiklerini belirten Turan, "Milli Eğitim Bakanlığımız ile üniversitelerimizin önemli bir paydaşı olarak hizmet sunuyoruz. Konut üretimlerimizle eş zamanlı olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu sosyal hizmet yapılarına dair üretimlerde eğitim kurumlarımıza özel önem veriyoruz. Çocuklarımızın ve üniversite gençlerimizin öğrenim gördüğü bilgi yuvalarını son teknoloji üretim teknik ve malzemeler ile hayata geçiriyoruz. İdare olarak bugüne kadar 19 üniversite binasını inşa ettik. Ayrıca 23 bin 268 derslikli bin 52 okul, 71 bin 873 kapasiteli 188 öğrenci yurdu ve 42 kütüphane inşa ettik” açıklamasında bulundu.

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