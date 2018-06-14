HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

'Hocalar'ın yüzde 30'u sınıfta kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 17:36 | Son Güncelleme

ADANA’da, Ramazan Bayramı öncesi mezarlıkta dua okuyan hocaların sahte olup olmadığının anlaşılması için yapılan sınava katılanların yüzde 30’u başarısız oldu.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da, Ramazan Bayramı öncesi mezarlıkta dua okuyan hocaların sahte olup olmadığının anlaşılması için yapılan sınava katılanların yüzde 30’u başarısız oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı arifesinde, mezarlıklarda sahte hocalara karşı önlem aldı. İl Müftülüğü’nün desteğiyle, mezarlıklarda dua ederek kabir ziyaretine vatandaşlara hizmet vermek isteyen 'hocalar' sınava girdi. Büyükşehir Belediyesi Cenaze Nakil Şube Müdürü Bekir Durukan, kentteki 5 mezarlıkta sınavların yapıldığını belirterek şunları söyledi: "Kabir ziyaretine gelen insanlara, hoca olmayan insanlar hocaymış gibi davranarak insanların dini duygularını sömürüyor. Biz de müftülükten izin alarak sınav yapıyoruz. Sınavı geçenlere yaka kartı veriyoruz, bunların dışında olanları da mezarlıklarımızdan çıkarıyoruz; insanları kandırmasın diye. Şu anda yüzde 25-30’u bilmiyor bu işi. Eline bir kitap almış dua kitabı, Kur’an; onları da güvenlik görevlileri nezaretinde kabristan dışına çıkarıyoruz."

PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
Yıldırım, kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluştuYıldırım, kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluştu
Adil Öksüz'ün ailesinin ABD'de görüntülenmesiyle ilgili Hükümet'ten ilk açıklamaAdil Öksüz'ün ailesinin ABD'de görüntülenmesiyle ilgili Hükümet'ten ilk açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adil Öksüz'ün ailesinin ABD'de görüntülenmesiyle ilgili Hükümet'ten ilk açıklama

Adil Öksüz'ün ailesinin ABD'de görüntülenmesiyle ilgili Hükümet'ten ilk açıklama

Hakkari'deki hain saldırıda şehit düşen askerimizin kimliği ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'deki hain saldırıda şehit düşen askerimizin kimliği ismi ve memleketi belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! Sayı 2 milyonu aştı

Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! Sayı 2 milyonu aştı

Deniz Baykal'ın son hali!

Deniz Baykal'ın son hali!

Prof. Dr. İlber Ortaylı köye yerleşti

Prof. Dr. İlber Ortaylı köye yerleşti

AA son dakika olarak duyurdu! FETÖ üyeleri kilisede buluşuyor

AA son dakika olarak duyurdu! FETÖ üyeleri kilisede buluşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.