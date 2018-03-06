Hocalı Katliamı'nın kurbanları Kanada'da anıldı

MONTREAL (AA) - Azerbaycan'da Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nın kurbanları, Kanada'nın Montreal kentinde anıldı.

Montreal Türk Kültür Derneği tarafından düzenlenen törende konuşan Türkiye'nin Montreal Başkonsolosu Barkan Umruk, aradan 26 yıl geçmesine rağmen Hocalı'da katledilen 613 kişinin acısının taze olduğunu söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan'ın, gücünü ortak tarih ve kültür birliğinden alan, güçlü bağlarla kenetlenmiş iki millet, iki devlet olduğunu vurgulayan Umruk, şöyle devam etti:

"Hocalı'nın yanı sıra Yukarı Karabağ'da yaşananların acısını da unutmadığımızı ve bir tek Azeri kardeşimizin dahi hayatını kaybetmesinin bizim için derin bir üzüntü kaynağı olduğunu belirtmek isterim. Hocalı'da yaşananların hatırası hala çok tazeyken ve Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgali sürmekteyken, 1915 yılında yaşananlara dair asılsız iddialar, maalesef bazı ülkelerin gündeminde daha çok yankı bulabilmektedir."

Umruk, Hocalı'da 25 çocuğun hem annesini hem de babasını, 130 çocuğun ise anne ya da babasından birini kaybettiğini anlattı.