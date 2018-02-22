Hocalı şehitleri Kızılcahamam’da anıldı

Hocalı Katliamı’nın 26. yılı dolayısıyla Kızılcahamam’da düzenlenen törende Hocalı şehitleri anıldı.

Kızılcahamam Belediyesi ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan Hocalı Özel Anıt Müzesi’nde Hocalı şehitleri için anma töreni gerçekleştirildi. Programa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, “İnsanlık tarihinin en büyük kara lekelerinden biri olan Hocalı katliamı, Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992 tarihinde Ermenistan ordusu tarafından gerçekleştirilmiştir. Sivil, kadın, çocuk, yaşlı ayırımı yapmadan 613 kardeşimizi en ağır işkenceler ve saldırılara tabi tutmuşlardır. Bu saldırıda Azeri resmi kaynaklarına göre 83 çocuk, 106 kadın, 70’den fazla yaşlı olmak üzere toplam 613 soydaşımız şehit oldu. Toplam 487 kişi ağır yaralanmış, bin 275 kişi rehin alınmış, 150 kişi de kaybolmuştur. Türk tarihinin en acı hatıralarından biri olan Hocalı Katliamı, üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen, ülkemizde her zaman gerekli hassasiyet gösterilmiş devletimiz, hükümetimiz ve milletimiz her zaman kardeş Azerbaycan’ın yanında olduğunu göstermiştir. Yaşanan saldırıları gelecek nesillere aktarmak ve hatırlatmak için Kızılcahamam’da olduğu gibi ülkemizin bir kaç yerinde daha müze ve anıtlar yaptırılmıştır” şeklinde konuştu.