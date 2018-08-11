Hokey Federasyonundan Türk ekonomisine destek

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine federasyonun döviz hesabında bulunan 25 bin avroyu bozdurarak, Türk ekonomisine destek verdiklerini bildirdi.

Başkan Karakan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin "ekonomik savaşı" kazanacağını belirterek, "Gezi olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimi ile Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler yine başaramayacak, hüsrana uğrayacaklar." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine harekete geçtiklerini ifade eden Karakan, şunları kaydetti:

"Uluslararası şampiyonalardan elde edilen katılım bedellerinden oluşan bankadaki 25 bin avroyu, Türk lirasına çevirdik. Hiçbir güç Türk milletine boyun eğdiremeyecektir. Ekonomik manipülasyonlarla Türk milletine diz çöktüreceklerini sananlar bir kez daha yanılacak. Ekonomisi güçlü ve uluslararası arenada etkili bir Türkiye istemeyen güçler önce Gezi olayları, sonra 17-25 Aralık, daha sonra da 15 Temmuz hain darbe girişimini denediler. Ama bu millet hiçbir hainliğe geçit vermedi. Şimdi ekonomiyle, döviz kuruyla Türkiye'ye diz çöktürmek istiyorlar."