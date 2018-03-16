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Hokey temsilcilerinden Mustafa Yalçın’a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 13:37 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta 22-25 Şubat tarihlerinde düzenlenen Yıldızlar Türkiye Hokey Şampiyonasına katılan Birlik ve Gençlik Spor Kulübü ile Türkiye Hokey Federasyonu Van Temsilciliği, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçını ziyaret etti.Spora ve sporcuya verdiği desteklerle yeni sporcuların yetişmesine, sporun kentte ilerlemesine katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetlerini sürdürüyor.

Hokey temsilcilerinden Mustafa Yalçın’a ziyaret

Kahramanmaraş’ta 22-25 Şubat tarihlerinde düzenlenen Yıldızlar Türkiye Hokey Şampiyonasına katılan Birlik ve Gençlik Spor Kulübü ile Türkiye Hokey Federasyonu Van Temsilciliği, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçını ziyaret etti.
Spora ve sporcuya verdiği desteklerle yeni sporcuların yetişmesine, sporun kentte ilerlemesine katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta 22-25 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen Yıldızlar Türkiye Hokey Şampiyonasına katılan Birlik ve Gençlik Spor Kulübüne de Van Büyükşehir Belediyesi tarafından maddi destek sunuldu. Yapılan destekten ötürü şampiyonadan dönen takımlar adına Türkiye Hokey Federasyonu Van Temsilcisi Yalçın Kılıçer ile Birlik ve Gençlik Spor Kulübü Başkanı Birol Duman, Genel Sekreter Mustafa Yalçın’ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretlerinden dolayı Kılıçer ve Duman’a teşekkür eden Genel Sekreter Yalçın, takım hakkında bilgiler alarak hokey kulübene daha sonraki karşılaşmaları için başarılar diledi.
Kılıçer ve Birol ise, Genel Sekreter Yalçın’a kulübe ve spora verdiği desteklerden ötürü hokey sopası ile topunu hediye etti.

Hokey temsilcilerinden Mustafa Yalçın’a ziyaret

Hokey temsilcilerinden Mustafa Yalçın’a ziyaret

Hokey temsilcilerinden Mustafa Yalçın’a ziyaret

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