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Holding patronu Necla Köker, siyanür içerek intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 21:08 | Son Güncelleme

Kadıköy'de, bir şirketin yönetim kurulu başkanı olan iş kadını 45 yaşındaki Necla Köker, evinde siyanür içerek intihar etti. Köker'in cenazesi, AFAD ekipleri tarafından evden çıkartılarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Holding patronu Necla Köker, siyanür içerek intihar etti

Olay, Fenerbahçe Mahallesi Demet Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir kimya şirketinin yönetim kurulu başkanı olan Necla Köker, Pazar günü apartman görevlisini çağırarak ona bir zarf verdi. Köker, ardından telefonla bir arkadaşına ulaşarak adına bir zarf geldiğini ve gelip o zarfı apartman görevlisinden almasını söyledi.

ZARFTAN İNTİHAR MEKTUBU ÇIKTI

Bugün öğle saatlerinde adrese gelen Köker'in arkadaşı, apartman görevlisinden zarfı aldı. Zarfı açan arkadaşı, Köker'in ona hitaben mektup yazdığını anladı. Mektubu okuyan arkadaşı Köker'in, hayatına siyanür içerek son verdiğini ve eve girecek olanların gerekli önlemleri almaları gerektiğini belirttiğini gördü.

CESET VE EV DEZENFEKTE EDİLDİ

Mektubu okuyan arkadaşı ile apartman görevlisi, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, olay yerine AFAD ekiplerini de çağırdı. Çilingir yardımıyla girilen evde, Köker'in cesediyle karşılaşıldı. AFAD ekipleri, ceset ve evi dezenfekte etti. Olay yeri incelememe ekipleri ve savcının incelemesinin ardından ceset cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Ekipler, evde elde ettikleri delilleri, delil torbalarına koyarak Polis Kriminal İnceleme Laboratuvarı'na götürdü. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
İntihar olayının tam olarak ne zaman gerçekleştiğinin yapılacak otopsinin ardından anlaşılacağı öğrenildi.

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Necla Köker Siyanür intihar Iş Kadını Holding

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
siyanür içmek bence çok havalı bi intihar şekli ya, tabii yine de üzüldüm keşke yapmasaydı..
ALLAH akıl fikir versin ALLAH'ın sana verdiği cana nasıl kıyarsın millet kafayı yedi sonumuz hayrolsun inş
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