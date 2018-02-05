Hollanda, Ankara Büyükelçisini geri çekti!

Nu.nl’de yer alan habere göre Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, “Türkiye ve Hollanda geçmişte de çeşitli düzeyde görüşmeler yapmıştı; ancak, şu an bu görüşmeler ikili ilişkiler için bir açılım sunmuyor. Gerçekleştirilen son görüşmeler Türkiye ile Hollanda'nın yeniden bir araya gelmesi için bir fırsat sunmuş olsa da, normalleşmenin nasıl gerçekleşeceği konusunda bir anlaşmaya varılamadı” dedi.

Haberde ayrıca Hollanda Büyükelçi’sinin Türkiye’ye erişimine izin verilmediği gibi Türkiye Büyükelçisi’nin de Hollanda’ya erişimine izin verilmeyeceği belirtilirken, iki ülke arasındaki görüşmelerin şimdilik durdurulduğu vurgulandı.

HOLLANDA'NIN AÇIKLAMASININ TAM METNİ



Hollanda Dişileri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Son dönemde farklı seviyelerde Hollanda ve Türkiye arasında müzakereler gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada, yapılan müzakereler, ikili ilişkilerin normalleşmesine dair bir perspektif sunmamaktadır. Bakan Zijlstra “Yakın zamanda yapılan görüşmeler Hollanda ve Türkiye’nin birbirine yaklaşmak için bir fırsat idi, fakat normalleşme sürecinin nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda bir mutabakata varamadık” dedi. Bu nedenle, Hollanda Bakanlar Kurulu, Mart 2017'den beri Türkiye'ye girişi mümkün olmayan Ankara’daki Hollanda Büyükelçisini resmi olarak geri çekme kararını almıştır. Hollanda’nın Türkiye’de Büyükelçisi olmadığı müddetçe Hollanda, yeni bir Türk Büyükelçisinin işe başlamasına da izin vermeyecektir. Bu bilgi az önce Lahey’deki Türkiye maslahatgüzarına iletilmiştir. Bununla birlikte, Türkiye ile yapılan müzakerelere de ara verilmiş olundu"

DHA