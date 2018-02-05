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Hollanda, Ankara Büyükelçisini geri çekti!

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 13:51 | Son Güncelleme

Son dakika habere göre, Hollanda resmi olarak Ankara’daki Türkiye Büyükelçisi’ni geri çekme kararı aldı.

Hollanda, Ankara Büyükelçisini geri çekti!

Nu.nl’de yer alan habere göre Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, “Türkiye ve Hollanda geçmişte de çeşitli düzeyde görüşmeler yapmıştı; ancak, şu an bu görüşmeler ikili ilişkiler için bir açılım sunmuyor. Gerçekleştirilen son görüşmeler Türkiye ile Hollanda'nın yeniden bir araya gelmesi için bir fırsat sunmuş olsa da, normalleşmenin nasıl gerçekleşeceği konusunda bir anlaşmaya varılamadı” dedi.

Haberde ayrıca Hollanda Büyükelçi’sinin Türkiye’ye erişimine izin verilmediği gibi Türkiye Büyükelçisi’nin de Hollanda’ya erişimine izin verilmeyeceği belirtilirken, iki ülke arasındaki görüşmelerin şimdilik durdurulduğu vurgulandı.

HOLLANDA'NIN AÇIKLAMASININ TAM METNİ

Hollanda Dişileri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Son dönemde farklı seviyelerde Hollanda ve Türkiye arasında müzakereler gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada, yapılan müzakereler, ikili ilişkilerin normalleşmesine dair bir perspektif sunmamaktadır. Bakan Zijlstra “Yakın zamanda yapılan görüşmeler Hollanda ve Türkiye’nin birbirine yaklaşmak için bir fırsat idi, fakat normalleşme sürecinin nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda bir mutabakata varamadık” dedi. Bu nedenle, Hollanda Bakanlar Kurulu, Mart 2017'den beri Türkiye'ye girişi mümkün olmayan Ankara’daki Hollanda Büyükelçisini resmi olarak geri çekme kararını almıştır. Hollanda’nın Türkiye’de Büyükelçisi olmadığı müddetçe Hollanda, yeni bir Türk Büyükelçisinin işe başlamasına da izin vermeyecektir. Bu bilgi az önce Lahey’deki Türkiye maslahatgüzarına iletilmiştir. Bununla birlikte, Türkiye ile yapılan müzakerelere de ara verilmiş olundu"

DHA

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Son dakika Hollanda Ankara

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
ve bir ampül partisi başarı daha
hiç olmasa bir düşman oyunundan kurtulduk
vay çakal sürüsü, bu ülke 7 düvele karşı çok savaştı yine savaşır
adamlar haklı:)
İsabet olmuş.
siyasi olarak gücümüzü gösterdiğimiz bir geri dönüş olarak görüyorum.
yakında dostumuz kalmaz,oy alacam diye herkese heytt cekersen adanlarda diplomatlarını geri ceker.
gidişi olsun dönüşü olmasın :))))
oyumu vermemis olabilirim ama devletimin sonuna kadar arkasindayim
seçim yaklaşır,millet aç ve işsiz,kuru milliyetciliği tetiklemenin zamanı geldi...Yazık oldu ülkeme
Valla iyi yapmis...arkasindan Almanya ceksin buyukelcisini.ingiltere,fransa..italya.alayiniz cekin.. AB den Atin Natodan Atin.. Sikinti varmi yok.. yeni doslarimiz var Asyada ve afrikada Sudan gibi dünyanin en buyuk doslarina sahibiz Avrupa Alayinizi cizdik olum cizdik....
gavur gidiyorsa memleketten iyi yoldayız demektir
Hollandadaki TÜRK evlatlari hadi ulkemize dönün askerliginizi yapin burda calisin bir kere delikanli olun
Çokta Üzüldük :)))))
Belki sadece %1 fazla oy almak uğruna başka bir ülkenin yasağını delerek ve iç siyasete oynayarak bu işlere sebep olanlar gelecek seçimde de başka bir Avrupa ülkesini hedef seçsinler. Zira bu kafalar ile ittifak falan da yetmeyecek. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Ne kadar saklanıp,gizlense ve havuz medyası tersini yazsa da gerek ekonomik çıkmaz gerekse de giderek yalnızlaşıp dışlanmamız hız kesmeden devam ediyor.Allah Afrine giden askerlerimizi korusun ama orada da işler iyi gitmiyor.Ama biz masada oturanlara gazilik tartışıyoruz.
portakal kesip kınarız. sıkıntı yok... ya da ithal ettiğimiz danayı, samanı, eti bitiririz... tüccarı, ticaretçiyi, ekonomiyi gerekirse öldürürüz. sıkıntı yok.
Ne yapsak acaba Hollanda elçiliğini çekmesin diye ağlayalım
Geç bile kaldılar, Almanya nin çakmasindan ne beklenir ki
valla helal olsun bizim yapmamiz gereken seyi yaptilar yuzolcumu kucuk yuregi buyuk adamlarmis vallahi taktir ettim
Aynısını Almanya ve İsviçreden de Bekliyoruz :))
Türkiye zaten almayacakmış. sen beni kovamassın ben istifa ediyorum der gibi olmuş, portakalınki :)
HOLLANDA DAHA FAZLA REZİL OLMASIUN DİYE ÇEKTİ ZATEN HOLLANDANIN BÜYÜKELÇİSİ TÜRKİYEDE YOKTU GELMESİNE İZİN VERMİYORDUK ONLARDA ÇEKME KARARI ALDI BİZ BÜYÜKELÇİMİZİ HOLLANDADAN ÇOKTAN ÇEKMİŞİZ
Hollanda ülkemiydi ?
VALLAHİ BEN AKP Lİ DEĞİLİM. YORUMLARA BAKIYORUMDA HOLLANDAYI TUTAN ZAVALLILAR VAR? NEDEN? ETEKLİ PKK-YPG HAİNLERİNİN HOLLANDADA TÜRKLERE SALDIRMASINIMI ONAYLIYORLAR VEYA SINIRIMIZDA EMPERYALİST ABD NİN BİR TERÖR HATTI OLUŞTURMASINA DESTEKMİDİR? SN C.SAVCILARINI GÖREVE DAVET EDİYORUZ. YAŞASIN BAĞIMSIZ TÜRKİYE. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.
30 mayıs 2017 yılındaki hollanda ile olan sözde kavgamızda Hollandalı bir şirket olan vıp akaryakıt şirketine petrol ofisi sessizce satıldı..acaba şimdi ne satılacak ki sözde kavga ediyoruz..hep oyun...
Dostlarımızı artırmak böyle oluyor herhal..
adamların zaten büyük elçisi yoktu, zaten biz büyük elçilerini mart 2017 den beri almıyorduk.Olmayan büyük elçiyi çekmişler
Hollanda nın güney anadoludan aldığı tarım arazileri incelensin.. Toprağın altı uranyum petrol doğalgaz dolu üstünde ot bitmeyen arazileri neden aldıkları araştırılsın..
Kafalarınız bu kadar basar sizin. Kapasite meselesi.Türk ün Türk den başka dostu yoktur. Hiç kimsenin de yalnız kaldığı yok. Sıkıntı yapmayın. Hasta olursunuz sonra.
varlığında ne işe yaradı uğurlar olsun
AB ve ABD uzak dursun Türkiye de bizdeki hainleri satın almak basit olmuş
olayın içeriğini bilmeden ahkâm kesen, kendi ülkesini savunacağına adamlar haklı diyen gerçekler için yazıyorum.Mart 2017 de Hollanda daki konsolosunuzu Türkiye geri çekti ve onların elçiyi Türkiye ye giriş yasağı koydu.Niye koydu peki bakanımızı konsolosluk binasına sokmadılar ve protesto edene köpek ile saldırdılar.Hainler ülkeyi terk ede bilir...
Hollandayla niye kapisirsiniz be kardeşim. Hem fakiriz hem şeyimiz burnumuz büyük.
Başarısı olmayanlar bu işlerden anlamaz. Yapıda görelim.
Bunları bu kadar şımarık hale getirdiler zamanında hollanda ne ya. Aklıma inek geliyor hollanda diyince
bir kere adam gibi araştır be dostum biz büyükelçiyi istenmeyen adam ilan ettik holllandada geçen yıl yaşanan olaylardan dolayı ,en güvendiğin kaynakları araştır dorusu bu !işssizin tekinin ne işi var Türkiye'de dedik !hindistan'a gitsin zaten oranın sömürüsyle bu refahı parayı buldular!
çok üzüldük ne olur kararinizdan vaz geçin...
destek veren yumoşlar çok hoşunuza gittiyse kapı sizede açık hadi şimdi yürüyün gidin. yayınlansın diye hafif yazıyorum siz anladınız onu hepiniz def.
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