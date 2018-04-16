Hollanda'da kriz son anda önlendi! Türkiye Konsolosluğu'na saldıracaklardı

Reuters’ın son dakika haberinde Hollandalı yetkililer, Rotterdam’daki Türkiye Başkonsolosluğuna saldırı hazırlığında olan 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Haberde Rotterdam’daki Türkiye Başkonsolosluğu’na saldırı hazırlığında olan saldırganların Fas asıllı Hollandalı olduğu ve saldırı planlarının 2017’de yakalanan başka bir adam tarafından ortaya çıktığı ifade edildi.

Şüphelilerden 3’ünün bu hafta yargı karşısına çıkarılacağı belirtilirken, Belçika’da yakalanan dördüncü kişinin ise Hollanda’ya teslim edilmesinden sonra hakim karşısına çıkarılacağı aktarıldı.