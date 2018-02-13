HABER

Hollanda Dışişleri Bakanı istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2018 20:02 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Zijlstra görevinden istifa ettiğini açıkladı

LAHEY (AA) - Hollanda'da Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, görevinden istifa etti.

Zijlstra, Parlamentoda konuya ilişkin düzenlenen oturumun başında yaptığı konuşmada, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) 2016 yılı kongresinde "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü"ne ilişkin yaptığı gerçek olmayan açıklamasının siyasi hayatının en büyük hatası olduğunu belirterek, bu nedenle istifa ettiğini açıkladı.

İstifasını açıklarken duygusal anlar yaşayan Zijlstra, Hollanda'nın hakkında şüphe duyulmayan bir dışişleri bakanına ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Zijlstra, geçen hafta sonu De Volkskrant gazetesine verdiği bir röportajda, VVD'nin 2016 yılı kongresinde yaptığı konuşmada, Putin ile 2006 yılında bir toplantıda görüştüğüne yönelik ifadelerinin doğru olmadığını itiraf etmişti. Zijlstra, Putin'in toplantıda dile getirdiği "Büyük Rusya" ifadelerini orada bulunan bir başka kişiden duyduğunu belirtmişti.

Dışişleri Bakanlığı görevini dört ay yürüten Zijlstra, Putin'in sözlerinin daha etkili olmasını sağlamak için bu yola başvurduğunu ifade etmişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hollanda Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra istifa

En Çok Okunan Haberler

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

'Polis memuru karakolda taciz etti'... 29 yıl hapsi istendi

'Polis memuru karakolda taciz etti'... 29 yıl hapsi istendi

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saliha İmam Hatipliler Derneği’nden Kütahyalı kadınlara girişimcilik eğitimi

Saliha İmam Hatipliler Derneği’nden Kütahyalı kadınlara girişimcilik eğitimi

Teklifini reddedince kalbinden vurdu

Teklifini reddedince kalbinden vurdu

Maçka Parkı'nda protesto eylemi

Maçka Parkı'nda protesto eylemi

Ayakkabı atölyesinde yangın

Ayakkabı atölyesinde yangın

Aşıklar diyarı Uşak’ta Sevgililer Günü hazırlıkları

Aşıklar diyarı Uşak’ta Sevgililer Günü hazırlıkları

Büyükşehir Belediyesi ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Sloganı’ belli oldu

Büyükşehir Belediyesi ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Sloganı’ belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.