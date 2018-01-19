Hollanda Diyanet Vakfı, camiye saldırıyı kınadı

LAHEY (AA) - Hollanda Diyanet Vakfı (HDV), başkent Amsterdam'da dün Emir Sultan Camisi'ne yapılan saldırıyı kınadı.

Vakıftan yapılan açıklamada, "Amsterdam Emir Sultan Camisi'ne yönelik saldırı, uluslararası hukuk açısından olduğu kadar Hollanda hukuku açısından da önemsenen mabed masuniyetini ihlal eden; medeni hiçbir kişi ve kurumun onaylaması mümkün olmayan bir saldırıdır. Zira eylemde kullanılan semboller Hollanda'dayaşayan Türk ve Müslüman vatandaşlara yönelik tahkir, tehdit ve ayrımcılık içermektedir. Bir başkasının güvenliğini tehdit eden, mutluluğunu olumsuz etkileyen söz ve eylemler, düşünce özgürlüğü adı altında meşrulaştırılamaz. Toplumu veya bir grubu ilgilendirecek boyuttaki davranışlarda, eylemlerin sonuçlarının da olacağı dikkate alınarak, Hollanda toplumunun huzur ve barışına tehdit oluşturacak her türlü söz ve eylemden uzak durulması gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

Saldırıyla ilgili hukuki başvuruların yapıldığı ve bunun takipçisi olunacağı vurgulanan açıklamada, "Yapılan eylemi HDV ve Müslüman toplum olarak kınıyoruz. Benzer eylemlere tevessül edilmesini engellemek için ilgili kurumları önlem almaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Hollanda'da dün aşırı sağcı "Rechts in Verzet" (Sağ direnişte) hareketi mensubu bir grup, Amsterdam'da Emir Sultan Camisi'nin giriş kapısına kafası kesilmiş bir insan maketi bırakarak, İslamofobik ve ırkçı ifadeler içeren yazı asmıştı.

(AA)