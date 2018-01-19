HABER

Hollanda Diyanet Vakfı, camiye saldırıyı kınadı

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 00:15 | Son Güncelleme 4 saat önce

LAHEY (AA) - Hollanda Diyanet Vakfı (HDV), başkent Amsterdam'da dün Emir Sultan Camisi'ne yapılan saldırıyı kınadı.

Vakıftan yapılan açıklamada, "Amsterdam Emir Sultan Camisi'ne yönelik saldırı, uluslararası hukuk açısından olduğu kadar Hollanda hukuku açısından da önemsenen mabed masuniyetini ihlal eden; medeni hiçbir kişi ve kurumun onaylaması mümkün olmayan bir saldırıdır. Zira eylemde kullanılan semboller Hollanda'dayaşayan Türk ve Müslüman vatandaşlara yönelik tahkir, tehdit ve ayrımcılık içermektedir. Bir başkasının güvenliğini tehdit eden, mutluluğunu olumsuz etkileyen söz ve eylemler, düşünce özgürlüğü adı altında meşrulaştırılamaz. Toplumu veya bir grubu ilgilendirecek boyuttaki davranışlarda, eylemlerin sonuçlarının da olacağı dikkate alınarak, Hollanda toplumunun huzur ve barışına tehdit oluşturacak her türlü söz ve eylemden uzak durulması gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

Saldırıyla ilgili hukuki başvuruların yapıldığı ve bunun takipçisi olunacağı vurgulanan açıklamada, "Yapılan eylemi HDV ve Müslüman toplum olarak kınıyoruz. Benzer eylemlere tevessül edilmesini engellemek için ilgili kurumları önlem almaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Hollanda'da dün aşırı sağcı "Rechts in Verzet" (Sağ direnişte) hareketi mensubu bir grup, Amsterdam'da Emir Sultan Camisi'nin giriş kapısına kafası kesilmiş bir insan maketi bırakarak, İslamofobik ve ırkçı ifadeler içeren yazı asmıştı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

Adnan Oktar'a büyük şok! Kedicikler başını fena yaktı

Adnan Oktar'a büyük şok! Kedicikler başını fena yaktı

Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu

Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu

"Abisinin eşiyle yattı, ondan tiksiniyorum"

"Abisinin eşiyle yattı, ondan tiksiniyorum"

Trump için doktorlardan korkutan açıklama

Trump için doktorlardan korkutan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den silahlı kamp iddiasına yeni açıklama!

Meral Akşener'den silahlı kamp iddiasına yeni açıklama!

PKK Afrin'den sınırdaki hastanelere saldırdı! Yaralılar var

PKK Afrin'den sınırdaki hastanelere saldırdı! Yaralılar var

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil olduğu iller

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil olduğu iller

Minik öğrenciler Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttu

Minik öğrenciler Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttu

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

21 metrelik çukurdan çıkıp jandarmaya rüşvet teklif ettiler

21 metrelik çukurdan çıkıp jandarmaya rüşvet teklif ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.