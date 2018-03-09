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Hollanda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ziyaretini iptal etti

09.03.2018 13:44 | Son Güncelleme

Lahey yönetimi, Türkiye ile geçen yıl yaşanan diplomatik krizin yıldönümünde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in Hollanda'ya yapacağı ziyareti istemedi. Şahin, 11 Mart'ta Deventer kentindeki Merkez Camii'nde Türkiye kökenli kadınlarla bir araya gelecekti.

Hollanda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ziyaretini iptal etti

Hollanda, Türkiye ile geçen yıl 11 Mart'ta yaşanan diplomatik krizin yıldönümünde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in Deventer kentine yapacağı ziyareti istemedi. Lahey yönetiminin uyarısı üzerine, Türk makamlarının Şahin'in ziyaretini iptal ettikleri bildirildi.

Fatma Şahin, 11 Mart Cumartesi günü Hollanda'nın doğusundaki Deventer kentindeki Merkez Camii'nde Türkiye kökenli kadınlarla bir araya gelecekti.

Hollanda hükümetinin 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu öncesi Türkiye'den siyasilerin ülkelerinde miting yapmalarına izin vermeyeceklerini açıklamış, 11 Mart 2017 Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesiyle tırmanan gerginlik diplomatik krize dönüşmüştü.

NEDEN İPTAL EDİLDİ?

AD gazetesine göre, Hollanda makamları bu gelişmeler nedeniyle Ankara ile Lahey arasında memurlar düzeyinde yapılan görüşmelerde ziyaretin uygun olmayacağı mesajını iletti.

Bunun üzerine Türk tarafının, Fatma Şahin'in ziyaretini iptal ettiği belirtildi. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Fatma Şahin'in ziyaretinin iptal edildiğini doğruladı.

Ancak bakanlık sözcüsü, Şahin'in Hollanda ziyaretinin neden istenmediğine ilişkin ayrıntı vermedi. Sözcü, Türkiye ile ikili ziyaretler, güvenlik ve göç konularında ikili temasları sürdürdüklerini söyledi.

Lahey'deki kaynaklara göre, hem 11 Mart krizinin yıldönümüne denk gelmesi hem de 21 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi olması nedeniyle Hollanda, bu ziyareti uygun görmedi.

11 MART'TA NELER YAŞANDI?

Geçen yıl 11 Mart'ta anayasa değişikliği referandumu kampanyası için Hollanda'ya gelmek isteyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni verilmemişti.

Hollanda, 15 Mart 2017'deki genel seçimler öncesi Türk bakanların ziyaretinin uygun olmayacağını açıklamıştı.

Ancak aynı gün Almanya'da bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, karayoluyla Rotterdam kentine gelmişti.

Polis tarafından durdurularak Türkiye'nin Rotterdam Konsolosluğu'na gidişine izin verilmeyen Sayan Kaya, polis konvoyu eşliğinde sınır dışı edilmişti.

Bu gelişme üzerine Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Sadık Arslan Ankara'ya çağrılmıştı. Türkiye, istişareler için ülkesine giden Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Cornelis van Rij'ın sönmesine izin vermemişti.

Hollanda, ilişkilerin normalleşmesi için yapılan görüşmelerde Türkiye'nin "özür dilenmesi" ön koşulundan vazgeçmemesi üzerine, büyükelçisini resmen geri çekme kararı almıştı.

İki ülke arasındaki diplomatik kriz devam ederken, Hollanda Meclisi, 1915'de Anadolu'da yaşanan Ermenilere yönelik katliamların "soykırım" olarak tanınmasını içeren bir tasarıyı kabul etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
fatma şahin Hollanda Gaziantep

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Okuyucu Yorumları 82 yorum
Türkiye kökenli kadınlarla Camii de biraraya gelecek mişşşşş. Hollanda da otel ya da toplantı salonu mu kalmadı da CAMİİ ne zaman bırakacaksınız kutsal değerlerimizi siyaseten kullanma edepsizliğini.Helal olsun sana HOLLANDA
@zozan.30 zurunamı gitti cami açılışı
@zozan.30 senin kutsal değerlerin olsa helal olsun hollanda demezsin adamlar salon vermiyor, daha öncede vermediler bakanda ne yapıyor camiler de toplantı düzenliyor, hem sen müslüman değilmisin ki camide toplantı yapılması zoruna gidiyor, kimse siyasi alet olarak kullanmıyor camileri de biz müslüman olduğumuz için camiler sürekli hayatımızın içinde fakat senin gibileri neden geriyor rahatsız ediyor bu camilerin hayatımızda olması
@zozan.30 zozan nickinden belli ne olduğun
@cafer_celik_1964 Önce haberi doğru oku Camii açılışı değil ...Deventer kentindeki Merkez Camii'nde yani mevcut var olan ibadete açık bir camii..ama alışık bunlar kimi camii de şehit cenazesinde kimi de Avrupa da camii lerimizi değerlerimizi siyasi amaçlarına kullanırlar.Bunun adı DİN SİMSARLIĞI ..Duyan gören de İslam sizden sorulur sanacak ama şundan emin olun sen de dahil müslümanlıkta mangalda kül bırakmayanlar yatacak yeriniz yok.Kıldığınız namazın da gittiğiniz haccın da allah katında hükmü olmadığından adım kadar eminim.
Hollanda da yaşayan tüm gurbetçilerimizi bu olayı protesto etmeye çağırıyorum,hemen herkes haçlıyı bırakıp hilalin yanına gelmelidir.Yalnız dikkat etsinler burada asgari ücret 340 ero,yani ona göre gelsinler
Hollanda da yaşayan tüm AKP li kardeşlerimizi ülkelerinde yaşamaya davet ediyoruz. Bırakın elin kafirine hizmet etmeyi. Gelin ülkemizi hep birlikte şaha kaldıralım..
millet enayimi protesto etsin?
@miramen Türkiye kendisine en çok yatırım yapan Hollanda'yı kaybedecek mi? Hollanda ile diplomatik kriz, gözleri ticari ilişkilere çevirdi. 2711 Hollandalı şirketin Türkiye'de 22 milyar dolarlık yatırımı bulunuyor. 2 ülke arasındaki ticaret hacmi ise 6.6 milyar dolar. Tarihinin en büyük siyasi krizini yaşayan Türkiye ile Hollanda arasındaki ekonomik ilişkilerde kazanan taraf Türkiye. İlişikiler bozulursa turizm, dış ticaret, yatırım ve istihdamda kaybedecek taraf ta Türkiye olacak?
@miramen isveç, hollanda , finlandiya bugün vize çıkarıyorum dese arkama bile bakmam
Kıç kadar ülkeye ne diye boyun eğip reddediliyoruz anlamıyorum(!) İstenmediğimiz yere gitmeye neden hala ısrar ediyoruz. Kimleri temsil ettiğinizi unutuyorsunuz.
Arkadaş Türkiye bitti hollanda da toplantı yapıyosunuz bırakın artık masrafı toplantı yapacaginiz kişiler gelsin
:))) ilahi bende bir şey oldu sandım her zamanki keş Hollanda
gâvur gâvurluğunu ,it itliğini, kahpe kahpeliğini,kalleş kalleşliğini yapacak PKK ya hiç tereddütsüz kucak açarken,Türkiye Cumhuriyeti Bakanını ise sınırdışı etmişlerdi Demekki İstikâmet doğru Sıkıntı yok!
@palermo544 Tam bir geri zekalı yorumu; yolun sonu belirler o yolun doğruluğunu
@oozn peki sen ne hangi yoldan gidiyorsun "doğru "olduğunu hesab ederek? yoksa yolun sonuna vardında ordanmı yazıyon hewalcan
Az bile yapmışlar. Bir Gaziantepli olarak şundan eminim ki Gaziantepliler'in %70'i bu kadını sevmiyor.
İstenmediğinizi bile bile daha hala neden zorluyorsunuz,anlamıyorum.Her alanda gerginlik çıkarmak ve bunlardan beslenmek parti politikanız olmuş.Bu ülke politikası değil,çünkü.
hala oraya gitmeye yüzünüz varya helal olsun size
camıde sıyaset yapacanız ha alın sıze sıyaset
ulan şeyim kadar ülke siz kimsiniz ......Tavşan dağa küsmüş dağın haberi yok.Türkler olmasa neslinizi devam ettiremeyeceksiniz.Benim tanıdığım en az 10 kişi var hoşland kadınla evlii.
@benerdal2016 hollanda 2017 ihracat 450 milyar dolar ithalat 400 milyar dolar nüfus 16 milyon. Türkiye 2017 ihracat 157 milyar dolar ithalat 210 milyar dolar nüfus 80 milyon. Hollanda kıç kadarsa biz ne kadarız.
Camii den başka toplanacağınız yer kalmadı mı? İlla din sömürüsü...
helal olsun adamlar ulke bizimki gibi sogan cucugu degil adamlarin ulkesinde sistem var duzen var kanun var guvenlik var refah yasam var
itibar sıfır otrun oturduğunuz yerde
@adriannn sen daha itibarın ne olduğunu bilmiyorsun
buradakiler yetmiyor birde Avrupa'daki camileri besliyoruz .. imamlr Asgari ücretin kat kat fazlasını maaş alıyor
şimdi ak gençler çıkar portakal sıkar analarinin dantelli carsaflarini alır kefenimizle geldik diye basın açıklaması yapmayı da ihmal etmezler...
@vardali21 senin gibi leride buna sevinir.hollanda gibi dandik bir devletin bizim gözümüzde hiç bir değeri yoktur.
@nejmitut he he YOKTUR DEĞİLMİ...İLK AVRUPAYA KAÇAN KİMLER ACABA BİR DÜŞÜN İSTERSEN NE DERSİN....HANİ SAVUNDUĞUN ADAMIN BİR SAVCISI VARDIYA O NERDE SİZCE..????DÜŞÜN AKLINLA YAŞA HEEE....
Turuncu portakalları meydanlara dökerek Hollandayı protesto edelim hemen. Eyyy Hollanda söylemleri tekrar başlar. Ver mehteri. Ama şunu bilin halk yemiyor artık. İYİ ve Saadetli günler ülkemizi bekliyor artık...
@omesa hollanda yerıne fransız bayragı yakmıslardı bu akplı cmarlr.:D
Dünyadan bihaber koyunlar dalga geçiyor akıllarınca..Kıç kadar dediğiniz ülke dünyanın 2. en büyük gıda ihracatçısı. Biz pirinçten ete, etten samana, samandan mercimeğe kadar ithal ediyoruz. AB nin ve Natonun en saygın üyelerinden biri.Biz AB kapısında sürünüyoruz. Sen gidip 3-5 oy fazla oy almak uğruna adamın yasakladığı gösteriyi yapmaya kalkıp olay çıkart 2-3 adam dövülsün, yandaş basının olayı büyütüp ülke meselesi yapsın adamlarda sessizce otursun!!! Elbette bütün bunların bir dönüşü olacak. Yapanlara olsun da olan bunların yüzünden güzel ülkemin saygınlığına oldu...
@downferda bizim ülkemiz hep saygındır.önceki pısırık yöneticilerin vurdumduymazlığı saygınlık değil aptallıktır.asıl saygınlık şimdi başlıyor.adi toplumların saygınlığı olmaz.hollanda almanyanın bir sömürgesidir
hollanda 2017 ihracat 450 milyar dolar ithalat 400 milyar dolar nüfus 16 milyon. Türkiye 2017 ihracat 157 milyar dolar ithalat 210 milyar dolar nüfus 80 milyon. Hollanda kıç kadarsa biz ne kadarız.
Siz de gitmeyin olsun bitsin...
kıç kadar ülke hata bizde rest i çekin.bu almanya sömürgesinde olan bir ülke it soyları önce bi halinize bakın.Türkiye sizin ülke gibi bir ülkeyi kaile alıyor sizmi daha kabul etmiyorsunuz.sizin kendi başınıza aldığınız bir karar varmı.
yahu bırakın şu ucuz sıyaseti artık..Turkıye buyuk ulke....
Tüh bu kadının baş örtüsü yok.Şimdi: Bunların asıl hedefi baş örtüsü, İslam İslam! diye nasıl bağıracaklar, oy toplayacaklar!
bir paragrafta hollanda iptal etti,diğer paragrafta Türk tarafı iptal etti.çevir kazı yanmasın.
ben DİYORUM Kİ HOLLANDAYI HARİTADA YOK SAYILIM NE OLUR...BENİMKİ SADECE FİKİR..GÖZLERİ YUMMAKLA GERÇEK DEĞİŞMEZ AMA..HANİ FAZLA ÖENEMSEMEYELİM DEMEK İSTERİM,,,
ZATEN GİTME NİYETİNİZ HATAYDI !!!
Yurtta barış dünyada barış diyen Atatürk'ümüzden yurtta huzursuzluk cihanda huzursuzluk diyen ve sıfır dost politikası güden bir hükümete. Vah ülkem vah...
@emre_ermis_1990 haklısın yurtta sulh kalmadıki cihanda olsun.cihanıda karıştırdılar hepsiyle kavgalılar,muz cumhuriyetleri hariç.
Fatma Şahin gerçekten mütevazi bir insan bunların bukadar zoruna giden ne acaba ırkçı Avrupa gerçekten hükümet doğru yolda ilerliyor bırakın artık siyaset yapmayı bütün partiler ve halkımızın birlik olması lazım
gavuru muslumanı usandı sizden belli oluyor. bunlar neden oluyor derseniz, dik duramıyorsunuz. tek makamda kalalım gerisi önemli degil felsefesiyle yasadıgınızdan dolayı Cenabi Allah sizi müslüman dursun gavura karşı mahçup ediyor. dik durun. müslüman gibi yasayaın millet gördü gibi yasarsanız hergun sorun yasarsınız
@durankaraman66 dik duramiyorlar mi ? dik durduklari icin olmasin sakin bu yaptiklari? bunca yapilan yüzünden usanmis olmasinlar sakin ? alismis sen ve senin gibiler aciz gibi yasamaya.. bu ülke senin gibi örümcek kafalilar tarafindan yöneltildigi dönemleri coktan gecti.. bi kendi sor acaba bunlar niye bize bu akdar bilendi diye.. ama nerde sen de bunu düsünecek o beyin..
Tebrikler Holland
@esunar_1958 SEN UTANMAZ BİR SATILMIŞSIN
SEÇİMLER YAKLAŞTIKÇA GERİLİM TIRMADIRILIYOR.AÇIKÇA İSTEMİYORLAR HALEN BU ISRAR NİYE MADEM ÇOK NİYETLİSİNİZ BULUŞMAYA VATANDAŞLARLA TELE KONFERAS YAPI TEKNOLOJİ KULLANIN
ALMAZ ALMAZ ZORLA DEĞİLYA...ONLARIN VATANI...GİTMEYİN SİZDE NE İŞİNİZ VAR OY İÇİN GİDİYORSUNUZ ORTAMI GERİP OY ALMAK İÇİN GİTME BE GİTME EYY ŞAHİN...BİZE GEL SENDE GÖRELİM BAKALIM NE DİYORSUNUZ İNSANLARA ACABA..GÖRELİM SİZİ...??
KORKMAYIN BİŞEY YAPMIYCAZ..
yahu sen belediye baskanısın akp nin siyasetini neden yapıyorsun aldığın para haram olsun
@kyocera24 sen ne kadar cahilsin kadın ak partili siyasetçi olarak çok farklı belediye başkanı olmuş haberin yok. hele aldığı parayı sen gönderdiğini zannetmen ve haram etmen cehaletinin boyutunu ortaya seriyor.
işleri güçleri dini kullanmak yazıklar olsun size. ALLAH'ın şaşırmış kulları sevgili hz.MUHAMMED'in yolunu nasılda kendinize çıkar yaparsınız cehenneme direk olun hepiniz
Bu fatma Şahin Bakanlığı zamanında aile ile ilgili tüm sapik avrupa yasalarını uygulamaya soktu ve birçok ailenin katili oldu.. şimdi avrupa bile kabul etmiyor bunu
@han171 ecevit 1960 larda avrupa birliği kurulurken avrupa görüşmelerini rafa kaldırdık diyerek topluluğa rest çekiyordu. son başbakanlığında bizide alın diye yalvardı dün .mf 2 milyar dolar borç vermek için 40 dereden su getiriyordu. şimdi ihtiyacımız yok diye ve müthiş savaş kabiliyetimiz yüzünden bizden korkuyorlar. korkunun ecele faydası yoktur.
@izmirlierol nereleri okuyon bilmiyom ama Türkiye ekonomisi dipte,artık para bile bulamıyacak.sen hiç çarşıya çıkmıyın hep yandaş haberlerini izlersen böyle ot ot konuşursun.
@taximlei ak partiyi destekleyenler ya fetullahçılar açıga çıkarızda içeri tıkarlar korkusu, yada makarnacı yanmayan kömürcüler destekliyor. cahil kesim. taş üstünde taş koymadılar. geldiklerinde yuzyirmi milyar dolarla aldılar iç ve dış borç. şimdi bir trilyon dolar olmuş et kafa. neye göre destekliyon. yolu köprüyüde aliye yaptırmış, hastaneleride veliye yaptırmış. şu kadar insan geçmezse yoldan, şu kadar insanda hastaneye gelmezse ben karşılıyacam demiş. dogun kaçak elektrigide bize yuklediler.. ecdatının saraylarındada pkk lı hainleri agırladılar.pazarlık yaptılar.sen salaksın
fatma betul kayaylan gıtsınler hemen alırlardı havaalanı guvenlık gorevlılerı kırmızı halılar sererlerdı:D
roterdam üniversitesi rektörüne dikkat edin.Emperyalizm şu anda maşa olarak Hollanda yı kullanıyor.
sudana gidin Uganda ya 5 inci dünya ülkelerine gidin belki onlarla sıkıntı çıkmaz. Suriye mülteci kamplarına gidin
Vah vah vah vah ki vah
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