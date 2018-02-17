Hollanda Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Türkiye, Mart 2017'de Türk bakanların Hollanda'da yapacağı toplantıların engellenmesi üzerine Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'nin Türkiye'ye alınmayacağı açıklamıştı. Diplomatik kaynaklar, Türk tarafının krizin patlak verdiği dönemde Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Cornelis Van Rij'in Ankara'ya dönmesini istemediğini muhataplarına ilettiğini hatırlatmıştı.
Koalisyon ortağı Hıristiyan Birliği (CU) Milletvekili Joel Voordewind, yaptığı açıklamada, parlamentoda çoğunluğunun 1915'de yaşanan olayların "soykırım" olarak tanınmasından yana olduğunu belirtti.
Hollanda parlamentosu, hükümetten 24 Nisan için için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a güçlü bir sinyal göstergesi olarak ilk kez bakan düzeyinde temsilci göndermesini de istiyor. Hükümet ise bu öneriye henüz yanıt vermedi.
Hatay'a saldırı: 2 asker yaralandı
Türk sahil güvenlik botu ve Yunan botunun çarpıştığı o anlar kamerada
Büyük kriz yaratacak Suriye iddiası: Öncü birlikler Afrin'e girdi!
Yanmış cesedi bulunan kadının kocasından şok ifadeler: Gardıroptan adam çıktı!
Pakistan'da 6 yaşında çocuğa tecavüz edip öldüren suçluya idam cezası
Yaralı eşinin sesini duyunca geri dönüp öldürdü!
Türkiye'de geliştirildi! Erik dalı oynayan, çay demleyen, mangal yakan robot
Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!
Deniz Yücel'in tahliyesinin ardından Almanya ve Türkiye'den peş peşe açıklamalar!
e-Devlet soyağacı sorgulamasında ortaya çıkan ilginç isimler
Kolye yapmak için serçe parmağını kesti
WhatsApp mesajlarını aslında tamamen silemiyorsunuz!
Okuyucu Yorumları 2 yorum