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Hollanda Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 15:29 | Son Güncelleme

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'deki büyükelçisini 5 Şubat'ta resmi olarak çektiğini açıklamasının ardından, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlandığı haberlerinin ardından, Hollanda Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Hollanda Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Türkiye, Mart 2017'de Türk bakanların Hollanda'da yapacağı toplantıların engellenmesi üzerine Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'nin Türkiye'ye alınmayacağı açıklamıştı. Diplomatik kaynaklar, Türk tarafının krizin patlak verdiği dönemde Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Cornelis Van Rij'in Ankara'ya dönmesini istemediğini muhataplarına ilettiğini hatırlatmıştı.

Koalisyon ortağı Hıristiyan Birliği (CU) Milletvekili Joel Voordewind, yaptığı açıklamada, parlamentoda çoğunluğunun 1915'de yaşanan olayların "soykırım" olarak tanınmasından yana olduğunu belirtti.

Hollanda parlamentosu, hükümetten 24 Nisan için için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a güçlü bir sinyal göstergesi olarak ilk kez bakan düzeyinde temsilci göndermesini de istiyor. Hükümet ise bu öneriye henüz yanıt vermedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda 1915 olayları Maslahatgüzar

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
unutmayalım ki osmanlı yıkılışına az süre kala osmanlı her devlete savaş ilan ediyordu.türkiyenin şu anki haline benziyor.yunanlar ,ermeniler , rumlar , kürtler ve de ruslar türkiyeyi yerle bir edecek.2023 e türkiye topraklarının çoğu olmadan girecek.ama iktidar sağlamda.hepsi çifte vatandaş ve vatandaşı olduğu ülkelerde de buradan çaldığı milyonlarca yatırımları var.olan vatan için gidip ölen kişilerin ardında bıraktıkları ailesine olacak.
bizde Hollanda için Bosna'da soykırım yaptı diye karar alalım
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