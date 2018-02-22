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Hollanda meclisinin sözde "Ermeni soykırımı"nı tanımasına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 22:50 | Son Güncelleme

Denk Partisi lideri Kuzu: - "Yerel seçimler yaklaştığı için bunu seçim malzemesi olarak kullanacaklar" - "Hükümetin bu konuda tavrı net ve kabul etmiyor ama burada şizofrenik bir durum var. Hükümet koalisyon partileri tarafından oluşuyor ve bu partilerin milletvekilleri önergeyi kabul ettiler"

LAHEY (AA) - Hollanda'da Türklerin kurduğu Denk Partisinin lideri Tunahan Kuzu, Hollanda Parlamentosu'nun 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını "soykırım" olarak tanımasına ilişkin, "Yerel seçimler yaklaştığı için bunu seçim malzemesi olarak kullanacaklar." dedi.

Denk Partisi lideri Kuzu, Hollanda Parlamentosu'nun 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını "soykırım" olarak tanımasına ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kuzu, "Hollanda Parlamentosu kendi istediği bir araştırmanın neticesine göz yumarak 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını 'soykırım' olarak tanıdı. Hükümetin bu konuda tavrı net ve kabul etmiyor ama burada şizofrenik bir durum var. Hükümet, koalisyon partilerinden oluşuyor ve bu partilerin milletvekilleri önergeyi kabul ettiler." ifadesini kullandı.

İki ülke toplumunun karşı karşıya getirilmesi için konunun gündeme taşındığını belirten Kuzu, "Her yıl Ermenistan'da yapılan anma töreni ve seçimler öncesi gelen bir konu ama hiçbir zaman bu kadar net olmamıştı. Yerel seçimler yaklaştığı için bunu seçim malzemesi olarak kullanacaklar. Yaklaşık dört ay önce aynı önerge reddedildiği için bunu telafi etmeleri gerekiyordu. Meclis önümüzdeki hafta tatile girmeden bir an önce bu önerge sunuldu ve kabul edildi ki bunu 21 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için malzeme olarak kullanabilsinler." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzu, tarihi olaylar üzerinde siyasetçiler tarafından değil, hukukçu ve tarihçiler tarafından araştırma yapılarak uzlaşılması gerektiğini ifade ederek, "Hollanda ile Türkiye arasında yaklaşık 400 senedir çok iyi ilişkiler vardı ama son dönemlerde bu zedelendi. Biz, ticari olsun, burada yaşayan Türk toplumu için olsun bağların sıkılaşmasının taraftarıyız." diye konuştu.

Hollanda Parlamentosu, 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını "soykırım" olarak tanımıştı. Parlamento'da 3'e karşı 142 oyla kabul edilen önergeye sadece Türklerin kurduğu Denk Partisi karşı oy kullanmıştı. Parlamentoda alınan karar Hollanda hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili protokolüne uymuyor.

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1915 olayları ile ilgili Ermeni iddiaları Denk Partisi lideri Tunahan Kuzu Hollanda

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