Hollanda Parlamentosu cami saldırısının tartışılmasını reddetti

LAHEY (AA) - Hollanda'da, Denk Partisi'nin, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi üyeleri tarafından geçen hafta, cami yapılması planlanan alanın üzerine 23 haç dikilmesinin parlamentoda tartışılması teklifi reddedildi.
PEGİDA hareketi üyelerinin geçen hafta, cami yapılması planlanan alanın üzerine 23 haç dikmesinin, Adalet ve Güvenlik Bakanı'nın da bulunduğu bir toplantıda parlamentoda tartışılması için Denk Partisi'nin verdiği teklif kabul edilmedi.
Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi'nin Fas asıllı milletvekili Ferid Azarkan, mecliste yaptığı konuşmada, teklife destek gelmemesinin üzücü olduğunu belirterek, "bu şekilde parlamentonun Müslümanlara sırtını döndüğünü" söyledi.
Hollanda'nın Enschede kentinde geçen hafta, cami yapılması planlanan alanın üzerine 23 haç diken İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi üyeleri, dört ay önce de aynı cami alanına kurdukları kiliseyi temsil eden çadırın önüne yerleştirdikleri tahtadan haç işaretine domuz kanı sürmüştü.
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