Hollanda Parlamentosu, İsrail'in orantısız güç kullanımını tartışmayı reddetti

LAHEY (AA) - Hollanda'da, Denk Partisi'nin, İsrail askerinin Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösterilerin başladığı ilk günden beri 17 Filistinliyi şehit etmesinin ve bin 500'den fazla kişiyi yaralamasının en kısa zamanda parlamentoda tartışılması teklifi reddedildi.

Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu'nun, İsrail askerinin bir hafta içerisinde 17 Filistinliyi şehit etmesinin ve bin 500'den fazla kişiyi yaralamasının önemini hatırlatarak, iki hafta sonra planlanan "Orta Doğu barış süreci" başlıklı komisyon toplantısını beklemeden en kısa zamanda tartışılması için parlamentoya verdiği teklif kabul edilmedi.

Kuzu bunun üzerine, sosyal medya hesabından, "Gazze'de kan gölü ve bilinen melodi. Birleşmiş Milletler araştırma istedi, İsrail hükümeti buna karşı çıktı. Hollanda Parlamentosunun çoğunluğu genel oturum istemiyor. Bir sonraki kan gölü bekleniyor. Bize kalırsa hayır! Uluslararası toplum gözlerini kapatmaması lazım. Hollanda elinden geleni yapmalı. Adalet için sert yaptırımlar gerekiyor." ifadesini paylaştı.