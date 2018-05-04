Hollanda'da 11. Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı

Avrupa'da 5,5 yıldır, Hollanda'da da 1,5 yıldır Türk üniversitelerini tanıttıklarını belirten Yurtalan, "Hollanda'da eğitim fırsatından yararlanamayan öğrencinin, Türkiye'de eğitim fırsatından yararlanma hakkı var. Öğrenciler,Türkiye'de eğitim aldıktan sonra burada master programlarına katılabiliyor. Türkiye'de alınan diploma Hollanda'da ve Hollanda'da alınan diploma da Türkiye'de tanınıyor. " dedi.

Trucas Müdürü Serdar Yurtalan, Hollanda'daki Türk öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının Türkiye'de okumak isteyen öğrencilere Türk üniversitelerinin temsilcileri aracılığı ile bilgi vermek olduğunu söyledi.

Türk Üniversiteleri için uluslararası danışmanlık ve başvuru hizmeti sağlayan Trucas tarafından organize edilen fuarda Türkiye'deki 22 üniversiteden temsilci, başvuru, bölüm seçimi, burs ve yurt olanakları gibi konularda ziyaretçileri bilgilendirdi.

Yurtalan, "Yüksek Öğretim Kurulundan aldığımız bilgiye göre, Hollanda'dan Türkiye'ye üniversitede okumak için giden öğrenci sayısı giderek artıyor. Her yıl yaklaşık 600 öğrencinin Türkiye'deki eğitim fırsatından yararlandığını görüyoruz. Avrupa genelinde 2011'de 700 civarında iken bu sene bu sayı, 5 binin üzerine çıktı." ifadesini kullandı.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Serdar Arslanbaş da Avrupa'da yaşayan Türk kökenli öğrencilere farklı alanlarda geniş yelpazede fırsat sunduklarını dile getirdi.

Daha önce Aydın Üniversitesine 100'e yakın öğrenci götürdüklerine dikkati çeken Arslanbaş, "Bugün bu öğrencilerin başarılarını ve mezuniyetlerini görüyoruz. Dönüp burada hem ülkemiz hem vatandaşı oldukları ülke için çalışacaklar. Biz insan kaynağı yetiştiriyoruz." diye konuştu.

Hollanda devletinin bu öğrencilere Türkiye'de kredi ve burs imkanı sağladığını belirten Arslanbaş, "Hollanda'da üniversite sayısı az ve iyi bölüme yerleşen öğrenci sayısında da ciddi eleme oluyor. Türk vatandaşlarının iyi bölümlere yerleşebilmeleri olasılığı çok düşük. Biz bu çocukları Türkiye ve Kıbrıs'a götürerek Avrupa standlarında eğitim aldırıyoruz ve Avrupa Birliğince tanınmış diploma veriyoruz." dedi.