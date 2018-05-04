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Hollanda'da 11. Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 20:01 | Son Güncelleme

Trucas Müdürü Yurtalan: - "Yüksek Öğretim Kurulundan aldığımız bilgiye göre, Hollanda'dan Türkiye'ye üniversitede okumak için giden öğrenci sayısı giderek artıyor. Her yıl yaklaşık 600 öğrencinin Türkiye'deki eğitim fırsatından yararlandığını görüyoruz" - Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Arslanbaş: - "Bugün bu öğrencilerin başarılarını ve mezuniyetlerini görüyoruz. Dönüp burada hem ülkemiz hem vatandaşı oldukları ülke için çalışacaklar"

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'nın Rotterdam kentinde 11. Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı düzenlendi.

Türk Üniversiteleri için uluslararası danışmanlık ve başvuru hizmeti sağlayan Trucas tarafından organize edilen fuarda Türkiye'deki 22 üniversiteden temsilci, başvuru, bölüm seçimi, burs ve yurt olanakları gibi konularda ziyaretçileri bilgilendirdi.

Trucas Müdürü Serdar Yurtalan, Hollanda'daki Türk öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının Türkiye'de okumak isteyen öğrencilere Türk üniversitelerinin temsilcileri aracılığı ile bilgi vermek olduğunu söyledi.

Avrupa'da 5,5 yıldır, Hollanda'da da 1,5 yıldır Türk üniversitelerini tanıttıklarını belirten Yurtalan, "Hollanda'da eğitim fırsatından yararlanamayan öğrencinin, Türkiye'de eğitim fırsatından yararlanma hakkı var. Öğrenciler,Türkiye'de eğitim aldıktan sonra burada master programlarına katılabiliyor. Türkiye'de alınan diploma Hollanda'da ve Hollanda'da alınan diploma da Türkiye'de tanınıyor. " dedi.

Yurtalan, "Yüksek Öğretim Kurulundan aldığımız bilgiye göre, Hollanda'dan Türkiye'ye üniversitede okumak için giden öğrenci sayısı giderek artıyor. Her yıl yaklaşık 600 öğrencinin Türkiye'deki eğitim fırsatından yararlandığını görüyoruz. Avrupa genelinde 2011'de 700 civarında iken bu sene bu sayı, 5 binin üzerine çıktı." ifadesini kullandı.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Serdar Arslanbaş da Avrupa'da yaşayan Türk kökenli öğrencilere farklı alanlarda geniş yelpazede fırsat sunduklarını dile getirdi.

Daha önce Aydın Üniversitesine 100'e yakın öğrenci götürdüklerine dikkati çeken Arslanbaş, "Bugün bu öğrencilerin başarılarını ve mezuniyetlerini görüyoruz. Dönüp burada hem ülkemiz hem vatandaşı oldukları ülke için çalışacaklar. Biz insan kaynağı yetiştiriyoruz." diye konuştu.

Hollanda devletinin bu öğrencilere Türkiye'de kredi ve burs imkanı sağladığını belirten Arslanbaş, "Hollanda'da üniversite sayısı az ve iyi bölüme yerleşen öğrenci sayısında da ciddi eleme oluyor. Türk vatandaşlarının iyi bölümlere yerleşebilmeleri olasılığı çok düşük. Biz bu çocukları Türkiye ve Kıbrıs'a götürerek Avrupa standlarında eğitim aldırıyoruz ve Avrupa Birliğince tanınmış diploma veriyoruz." dedi.

Arslanbaş, Andolu Ajansının (AA) başından bu yana Türk yüksek öğretiminin dünyaya açılmasında öncü bir rol oynadığını vurguladı. Arslanbaş bu rolünden dolayı AA'ya teşekkür etti.

Hollanda'da yaşayan Türk öğrenci Zeynep Yazır, uzun zamandır Türkiye'ye dönüş yapmak ve orada eğitim görmek istediğini söyledi.

Eğitim gördüğü meslek okulunda son sınıfta olduğunu aktaran Yazır, iş imkanının daha fazla olduğunu düşündüğü için Türkiye'de eğitim görmek istediğini belirtti.

Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı, hafta sonu da Belçika'nın başkenti Brüksel'de ve Almanya'nın Köln kentinde açılacak.

Hollanda'da 11. Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı

- Trucas Müdürü Yurtalan: - "Yüksek Öğretim Kurulundan aldığımız bilgiye göre, Hollanda'dan Türkiye'ye üniversitede okumak için giden öğrenci sayısı giderek artıyor. Her yıl yaklaşık 600 öğrencinin Türkiye'deki eğitim fırsatından yararlandığını görüyoruz"

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Hollanda'da 11. Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı

Hollanda'da 11. Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı
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Hollanda'da 11. Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı

Hollanda'da 11. Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı
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Hollanda'da 11. Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı

Hollanda'da 11. Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı
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Hollanda'da 11. Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı

Hollanda'da 11. Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı
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Hollanda'da 11. Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı

Hollanda'da 11. Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı
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Hollanda'da 11. Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı

Hollanda'da 11. Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı
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Hollanda Trucas Türk Üniversiteleri

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