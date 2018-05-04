HABER

Hollanda'da 2. Dünya Savaşı kurbanları anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 23:27 | Son Güncelleme

Başkent Amsterdam'da düzenlenen anma törenine, Kral Alexander, Kraliçe Maxima ve Başbakan Rutte katıldı

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'da, 2'nci Dünya Savaşı'nda ve bugüne kadar ülke dışında farklı operasyonlarda hayatlarını kaybeden askerler törenlerle anıldı.

Başkent Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda düzenlenen ulusal anma programına, Kral Willem Alexander, Kraliçe Maxima, Başbakan Mark Rutte ve siyasi liderlerin yanı sıra binlerce kişi katıldı.

Meydandaki Ulusal Anıt'a çelenk koyan Kral Alexander, Kraliçe Maxima ve Başbakan Rutte, savaşlarda hayatlarını kaybedenler anısına 2 dakika saygı duruşunda bulundu.

Törende, saygı duruşunun hemen öncesinde bağıran bir kişi ise polisler tarafından alandan uzaklaştırıldı.

Ülkenin diğer kentlerinde de aynı saatte anma törenleri düzenlendi.

Hollanda'da yarın, ülkenin Alman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlanacak. Nazi birlikleri 10 Mayıs 1940'ta işgal ettikleri Hollanda'yı 5 Mayıs 1945'te terk etmişti.

Türkiye iki gündür onu konuşuyor! Kim olduğu ortaya çıktıTürkiye iki gündür onu konuşuyor! Kim olduğu ortaya çıktı
AK Parti'nin 24 Haziran'daki 'İstanbul' hedefi açıklandıAK Parti'nin 24 Haziran'daki 'İstanbul' hedefi açıklandı
'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
amsterdam anma töreni Başbakan Rutte Hollanda İkinci Dünya Savaşı

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Medipol Başakşehir 1 - 1 Demir Grup Sivasspor (Maç özeti)

Medipol Başakşehir 1 - 1 Demir Grup Sivasspor (Maç özeti)

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

BAE asker çıkardı, büyük kriz çıktı!

BAE asker çıkardı, büyük kriz çıktı!

2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?

2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karaman'da 43 kişi ölümden döndü!

Karaman'da 43 kişi ölümden döndü!

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

Manisa'da korkutan deprem! Kent sokağa döküldü

Manisa'da korkutan deprem! Kent sokağa döküldü

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.