Hollanda'da 2. Dünya Savaşı kurbanları anıldı

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'da, 2'nci Dünya Savaşı'nda ve bugüne kadar ülke dışında farklı operasyonlarda hayatlarını kaybeden askerler törenlerle anıldı.
Başkent Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda düzenlenen ulusal anma programına, Kral Willem Alexander, Kraliçe Maxima, Başbakan Mark Rutte ve siyasi liderlerin yanı sıra binlerce kişi katıldı.
Meydandaki Ulusal Anıt'a çelenk koyan Kral Alexander, Kraliçe Maxima ve Başbakan Rutte, savaşlarda hayatlarını kaybedenler anısına 2 dakika saygı duruşunda bulundu.
Törende, saygı duruşunun hemen öncesinde bağıran bir kişi ise polisler tarafından alandan uzaklaştırıldı.
Ülkenin diğer kentlerinde de aynı saatte anma törenleri düzenlendi.
Hollanda'da yarın, ülkenin Alman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlanacak. Nazi birlikleri 10 Mayıs 1940'ta işgal ettikleri Hollanda'yı 5 Mayıs 1945'te terk etmişti.
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