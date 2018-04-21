Hollanda'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla festival düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen festivale, YEE Müdürü Abdullah Altay'ın yanı sıra Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu adına Konsolos Üner Ülker ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Murtezaoğlu katıldı.

Konsolos Ülker, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan festivalde, çocukların bayramını kutladı.

Hacivat ile Karagöz gösterisinin sunulduğu festivalde, 23 Nisan Çocuk Korosu şarkılar söyledi ve Türkçe Çocuk Kulübü üyesi çocuklar da şiirler okudu.

Festival, çeşitli oyunlar, resim atölyeleri çalışmaları ve ikram ile son buldu.