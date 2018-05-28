AMSTERDAM (AA) - Siyaset, Ekonomi ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (SETA) Strateji Araştırmaları Direktörü Hasan Basri Yalçın, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "Türkiye bu zamana kadar kat ettiği yolda devam mı edecek yoksa engellemelere mi maruz kalacak? Bence onun seçimine gidiyoruz ve bu yüzden bu seçim çok önem arz ediyor." dedi.

SETA'nın Avrupa'da gerçekleştireceği panel serisi çerçevesinde Hasan Basri Yalçın ve SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı'nın konuşmacı olarak yer aldığı ''24 Haziran seçimleri ve Türkiye'nin geleceği'' konulu panel, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yapıldı.

Yalçın, buradaki konuşmasında, geçen yıl 16 Nisan'da yapılan halk oylamasından sonra cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiğini, bunun uygulanıp uygulanmayacağının görüleceği bir seçime gidildiğini söyledi.

''Türkiye bu zamana kadar kat ettiği yolda devam mı edecek yoksa engellemelere mi maruz kalacak? Bence onun seçimine gidiyoruz ve bu yüzden bu seçim çok önem arz ediyor." ifadesini kullanan Yalçın, şöyle devam etti: