AMSTERDAM (AA) - Siyaset, Ekonomi ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (SETA) Strateji Araştırmaları Direktörü Hasan Basri Yalçın, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "Türkiye bu zamana kadar kat ettiği yolda devam mı edecek yoksa engellemelere mi maruz kalacak? Bence onun seçimine gidiyoruz ve bu yüzden bu seçim çok önem arz ediyor." dedi.
SETA'nın Avrupa'da gerçekleştireceği panel serisi çerçevesinde Hasan Basri Yalçın ve SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı'nın konuşmacı olarak yer aldığı ''24 Haziran seçimleri ve Türkiye'nin geleceği'' konulu panel, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yapıldı.
Yalçın, buradaki konuşmasında, geçen yıl 16 Nisan'da yapılan halk oylamasından sonra cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiğini, bunun uygulanıp uygulanmayacağının görüleceği bir seçime gidildiğini söyledi.
''Türkiye bu zamana kadar kat ettiği yolda devam mı edecek yoksa engellemelere mi maruz kalacak? Bence onun seçimine gidiyoruz ve bu yüzden bu seçim çok önem arz ediyor." ifadesini kullanan Yalçın, şöyle devam etti:
"Ülke çok önemli günlerden geçiyor. Belki kişisel olarak önemseyeceğimiz şeyleri bile bir kenara bırakarak toplumsal hareket ediyoruz. Ülkenin geleceği söz konusu olduğunda ayrıntılarda boğulmak yerine ortak bir tavır alarak o pozisyonda hareket etmek herkes için en uygunu.
1990'lardaki Türkiye batı ülkelerine kafa tutabilecek konumda değildi. Türkiye batılı ülkelerin hep yakınında ve kontrolünde olan ama asla kendisi olamayan, kendi çıkarını takip edemeyen, kontrol ve yumruk mesafesinde tutulan zaman zaman yumruk atılan ve başı okşanan bir ülke haline dönüşüyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buna meydan okudu ve bu çok rahatsızlık doğurdu. Siz ülkeyi Türkiye'den yönetmeye çalıştığınızda bunu istemeyenler buna yönelik operasyonlarına devam edeceklerdir ve ediyorlar da. Biz buna cevaben her seferinde sandığa gidip bir güven oylaması yaparak çıkan cevapla Türkiye'nin varlığını ve mevcudiyetini devam ettirmeye çalışıyoruz. Bence şu an farklı yerde değiliz halen aynı yerdeyiz."
Hem içeride hem dışarıda Türkiye'de istikrarlı bir hükümet olmasından rahatsız olanlar bulunduğunu belirten Yalçın, "Bu gruplar zaman zaman bir araya gelip Türkiye'deki istikrarı tehdit edici bir unsur haline dönüşebiliyorlar. Cumhurbaşkanlığı sistemini ben hep Türkiye'de seçilen iktidarların zayıf başbakanlar ve koalisyonlar kalması yerine, güçlü iktidarlar haline dönüşmesini sağlayacak bir sistem olarak gördüm." diye konuştu.
SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı da Türkiye'nin İslam coğrafyasında tek ülke olarak ön plana çıktığını ifade etti.
Bu kritik eşik aşıldığı takdirde Türkiye'yi durdurmanın kolay olmayacağını dile getiren Bayraklı, şunları kaydetti:
"16 Nisan'da başlayan reformu hitama erdirecek, tamamlayacak bir sürece geçmiş durumdayız. Türkiye'de yeni bir rejim veya yeni bir cumhuriyet kurulmuyor. Kendini tam manasıyla reform ediyor, demokrasisini kurumsallaştırıyor ve halk devlet bütünlüğünün sağlanacağı bir döneme giriyoruz. Bundan dolayı da hiç bir araya gelmesi mümkün olmayan partilerin bir araya geldiğini gördük. FETÖ'nün burada çok ciddi bir rolü var. Biz onları karanlık işler yapan diye biliyoruz fakat onlar aynı zamanda takiyye yapan, emellerini gizleyen ve demokrasinin sunmuş olduğu fırsatları kötüye kullanan bir örgüttür."
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