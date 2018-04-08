SCHİEDAM (AA) - Avrupa'da son yıllarda artan Müslümanlarla ilgili ön yargıları yok etmek için Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Yıldız İslam Merkezi'nin (YİM) düzenlediği "Açık Cami Günü" etkinliğinde çoğunluğu ilk defa camiyi ziyaret eden farklı inançlara mensup Hollandalılar bir araya geldi.

Cami Başkanı Zekeriya Budak ve yöneticiler, camiyi ziyaret edenlere İslam ve Müslümanlar hakkında bilgi verdi.

YİM'in sonradan Müslüman olan koordinatörü Jeffrey Xavier, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Açık Cami Günü etkinliğini Hollandalılara İslamiyet'i anlatmak ve camideki faaliyetler hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlediklerini belirtti.

Farklı inançlara mensup Hollandalıları el afişleri ile Açık Cami Günü'ne davet ettiklerini ifade eden Xavier, "Onlara mescidin dışında bulunan lokalleri ve içindeki faaliyetleri gösterdik ve anlattık. Ziyaretçilerin hepsi olumlu tepkiler vererek camiden ayrıldılar. Başarılı bir gün olduğunu düşünüyorum." dedi.

Camiyi ilk defa ziyaret eden Caroline Kruijs, "Daha önce hiç camiye gitmediğim için bu ziyarete çok açıktım çünkü nasıl bir yer olduğunu bilmek istiyordum. Çevrenin camiye ilgisi, verilen eğitim, yapılan insani yardımlar ve çalışan onca gönüllü beni çok etkiledi. Bu kadar beklemiyordum. Beni en çok etkileyen Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen ve okuyan kişi, samimiyet ve caminin temiz olması oldu." ifadesini kullandı.