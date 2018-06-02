ROTTERDAM (AA) - Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Rotterdamse Dakendagen Vakfı'nın organize ettiği "Açık Çatı Günleri" bu yıl dördüncü defa yapıldı.
Etkinlik kapsamında, şehir merkezindeki 16 binanın düz olarak inşa edilen çatıları halka açıldı.
Etkinliğin açılışı, 130 metre yüksekliğindeki iki bina arasında, cambazın ip üstünde yürümesiyle başladı.
Yeşillik alanlarıyla parkı andıran çatılara çıkma imkanı bulan ziyaretçiler, kenti ve manzarayı izledi. Bazı çatılarda ise çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Rotterdam şehir merkezinde, yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğünde düz çatı bulunuyor.
Etkinlik, yarın da devam edecek.
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