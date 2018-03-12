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Hollanda'da "Ailecek Şaşkınız"ın galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 01:17 | Son Güncelleme

Hollanda'da "Ailecek Şaşkınız"ın galası yapıldı

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'nın Rotterdam kentinde "Ailecek Şaşkınız" filminin galası yoğun katılımla gerçekleştirildi.

AF Media ve Concept Events tarafından organize edilen Rotterdam Pathe Kuip'deki galaya, filmin yönetmeni Selçuk Aydemir'in yanı sıra başrol oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy katıldı.

Filmi seyircilerle izleyen oyuncular, yaptıkları konuşmada, "Ailecek Şaşkınız"a gösterdikleri ilgiden dolayı seyircilere teşekkür etti.

Yönetmen ve oyuncular, gösterimden sonra seyircilerle öz çekim yaptı.

Komedi türündeki filmin konusu ise şöyle:

"Babasının şirketinin başına geçerek üst düzey yöneticilik yapan Ferhat şımarık bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla dikkati çeken Ferhat'ın sağ kolu ise onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan'dır. İkili çalışanlarına pek de nazik davranmamaktadır. Günün birinde şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle dostluk kurarlar. Restoran sahibinin kızı Elif'e gönlünü kaptıran Ferhat, deliler gibi aşık olur. Ancak Elif narin ve saf bir genç kız değildir. Özel eğitimler ve üstün hizmetlerle dolu kariyeri, sert karakteri ve kıvrak zekası, Ferhat'ı bir hayli zorlayacaktır."

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Ailecek Şaşkınız gala Hollanda

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