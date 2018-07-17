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Hollanda'da aranan firari hükümlü Trabzon'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 17:26 | Son Güncelleme

Hollanda'da aranan firari hükümlü Trabzon'da yakalandı

Hollanda'da bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Trabzon'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, Hollanda'da işlediği "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'nin kentte bir otelde kaldığını belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucu E.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hükümlü emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet firari hükümlü Hollanda Trabzon

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