ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da Milli Görüş teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonu (NIF) ve Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu (MGNN) tarafından organize edilen etkinlikte, 23 farklı noktada İslamiyet hakkında bilgi verildi.

Özellikle büyük şehirlerde organize edilen "Buyurun ben Müslümanım" etkinliğinde, 17 farklı kentte, 250 gönüllü 27 bin gül ve İslam'ı anlatan broşür dağıttı.

Hollanda medyasının da takip ettiği etkinlikle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan gönüllü İdris Erdoğan, hedeflerinin Hollandalılara broşür ve güllerle İslam'ı anlatarak son yıllarda Avrupa ve Hollanda'da İslam'a ve Müslümanlara karşı oluşan ön yargıları yıkmak olduğunu söyledi.

Etkinliğin çok güzel bir inisiyatif olduğunu belirten Hollandalı Petra Warmerdam, "İnsanları birbirine yaklaştırmanın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çok yanlış anlaşılmalar ve yaşanan bazı şeyler var. İnsanlar birbirlerini genelde tanımıyorlar. En önemlisi de neler oluyor, neler yaşanıyor ve dinin içeriği nedir, bunu anlatarak insanları aydınlatmaları çok güzel." dedi.