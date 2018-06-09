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Hollanda'da "Cami Meydanı"nda sokak iftarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 00:45 | Son Güncelleme

Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Ulu Camii tarafından "Cami Meydanı"nda sokak iftarı düzenlendi

UTRECHT (AA) - Hollanda’nın Utrecht kentindeki "Cami Meydanı" olarak adlandırılan meydanda düzenlenen sokak iftarında Müslüman aileler ve Hollandalı semt sakinleri bir araya geldi.

Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Ulu Cami tarafınca düzenlenen sokak iftarına yaklaşık bin 300 kişi katıldı.

Sokak iftarına, Hollandalı semt sakinleri ve aileleri ile iftar yapmaya gelenlerin yanı sıra Denk Partisi Milletvekili Selçuk Öztürk ve Farid Azarkan, Utrecht Polis Teşkilatı, savcılık, belediye ve farklı kurumların temsilcileri de katıldı.

Dışarıda okunan ezanla oruçlarını açan katılımcılar, iftar sonrası camide topluca akşam namazı kıldı.

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Hollanda sokak iftarı

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