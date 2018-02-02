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Hollanda'da camiye saldırı düzenleyen PKK yandaşlarına ceza

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 23:27 | Son Güncelleme

- Dordrecht kentinde 2016'da camiye düzenledikleri saldırıda 2 kişinin yaralanmasına neden olan PKK yandaşlarına kamu hizmeti ve para cezası verildi

DORDRECHT (AA) - Hollanda'daki Dordrecht Mahkemesi, 2016'da camiye düzenledikleri saldırıda 2 kişinin yaralanmasına neden olan PKK terör örgütü yandaşlarına kamu hizmeti cezası verdi.

Yerel basınında çıkan haberlere göre, mahkemenin, Dordrecht kentinde bulunan Hollanda Türk Federasyonu'na bağlı Ayasofya Camisi'ne saldırı düzenleyen PKK terör örgütü yandaşlarından birine 200 saat, diğerine ise 60 saat kamu hizmeti cezası verdi. Terör örgütü yandaşlarından biri ise delil yetersizliğinden ceza almadı.

Mahkeme ayrıca, iki PKK yandaşının, camiye kişi başına bin 500 avro ve saldırıda yaralanan iki kişiye de kişi başına 400 avro ceza ödemesine karar verdi.

Hollanda'nın Dordrecht kentinde Hollanda Türk Federasyonu'na bağlı Ayasofya Camisi'ne 2016'da PKK yandaşları tarafından düzenlenen saldırıda iki kişi hafif yaralanmış ve camide hasar oluşmuştu.

(AA)

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