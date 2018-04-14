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Hollanda'da "Can Feda"nın galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 00:08 | Son Güncelleme

Hollanda'da "Can Feda"nın galası yapıldı

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'nın Rotterdam kentinde "Can Feda" filminin galası yoğun katılımla gerçekleştirildi.

AF Media ve Concept Events tarafından organize edilen Rotterdam Pathe Kuip salonundaki galaya, filmin başrol oyuncusu Burak Özçivit katıldı.

Filmin gösterildiği salonları gezen oyuncu, gösteri öncesi seyircilerle öz çekim yaptı.

Filmin Almanya'da yasaklanması ile ilgili, AA muhabirine açıklama yapan Özçivit, bunun Avrupa'da sadece Almanya'da olmasının kendilerini şaşırttığını söyledi.

Özçivit, "Biz aslında Türk askerinin başarısı üzerine bir film yaptık ve filmde hiçbir kan sahnesi yok. Bizim amacımız film yaptıktan sonra sevdiklerimizle bir arada olmak. Onun için Avrupa'da filmin galasını çok uzun tutmak istedim ki gurbetçi kardeşlerimizle birlikte birebir temas halinde olalım." dedi.

Olayın detayını gece geç saatlerde öğrendiğini belirten Özçivit, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dün Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki galada yaşanan durumu önce bilmiyordum. Herkesle fotoğraf çektirirken fark ettim. Seyircilerin içeriye alınmadıklarını görünce açıkçası bu bizi şaşırttı. Film için 18 yaş sınırı koyulmuş galiba ve bu yüzden seyirciler filme alınmamış. Bir de Almanya'da 18 yaş sınırı demek belirli bir saatten sonra yayınlanması gerektiği için filmin aslında o saatte yayınlanmaması gerekiyormuş."

Bugün Rotterdam galasında hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Özçivit, "Burada filme 12 yaş sınırı var. Genel perspektifte bakıldığında bütün Avrupa ülkelerinde aynı tepki aldığımız zaman anlarız belki ama sadece Almanya'dan böyle bir tepki almak bizi şaşırttı. Galiba Türk sineması için bu ilk defa yaşanıyormuş." diye konuştu.

Almanya ve Avrupa'da çok büyük bir kitle olduğunu, diziler gibi filmlerle de seyirciye ulaşmaları gerektiğini savunan Özçivit, her şeyin düzelmesini ve filmin herkes tarafından izlenmesini umut ettiğini dile getirdi.

Filmin basın sözcüsü Azime Ak da filmin Almanya'da gençleri şiddete özendirdiği gerekçesi ile gösterimine izin verilmediğini belirterek, konuyla ilgili basın bildirisi yayımlanacağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
can feda gala Hollanda Rotterdam

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