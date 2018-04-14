ROTTERDAM (AA) - Hollanda'nın Rotterdam kentinde "Can Feda" filminin galası yoğun katılımla gerçekleştirildi.

AF Media ve Concept Events tarafından organize edilen Rotterdam Pathe Kuip salonundaki galaya, filmin başrol oyuncusu Burak Özçivit katıldı.

Filmin gösterildiği salonları gezen oyuncu, gösteri öncesi seyircilerle öz çekim yaptı.

Filmin Almanya'da yasaklanması ile ilgili, AA muhabirine açıklama yapan Özçivit, bunun Avrupa'da sadece Almanya'da olmasının kendilerini şaşırttığını söyledi.

Özçivit, "Biz aslında Türk askerinin başarısı üzerine bir film yaptık ve filmde hiçbir kan sahnesi yok. Bizim amacımız film yaptıktan sonra sevdiklerimizle bir arada olmak. Onun için Avrupa'da filmin galasını çok uzun tutmak istedim ki gurbetçi kardeşlerimizle birlikte birebir temas halinde olalım." dedi.

Olayın detayını gece geç saatlerde öğrendiğini belirten Özçivit, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dün Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki galada yaşanan durumu önce bilmiyordum. Herkesle fotoğraf çektirirken fark ettim. Seyircilerin içeriye alınmadıklarını görünce açıkçası bu bizi şaşırttı. Film için 18 yaş sınırı koyulmuş galiba ve bu yüzden seyirciler filme alınmamış. Bir de Almanya'da 18 yaş sınırı demek belirli bir saatten sonra yayınlanması gerektiği için filmin aslında o saatte yayınlanmaması gerekiyormuş."