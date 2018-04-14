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Hollanda'da cenaze fuarı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 20:56 | Son Güncelleme

Hollanda'da cenaze fuarı düzenlendi

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da cenaze fuarı düzenlendi.

Uitvaart.com ve BDK Media tarafınca bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Westerkerk Kilisesi'nde fuarda, Hristiyan dininin cenaze törenlerinde kullanılan yeni akım cenaze malzemeleri ve törenleri tanıtıldı.

Fuarda, cenaze törenleri türleri, farklı materyal ve ağaçlardan yapılan tabutlar, tabut süslemeleri, cenazeye katılan yakınlara verilebilecek çeşitli hediyeler, mezar taşları ile törenler için alternatif müzikler sunuldu.

Cenaze organize şirketleri, sunulan malzemeler ve törenler hakkında ziyaretçileri bilgilendirdi.

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amsterdam Cenaze Fuarı Hollanda

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