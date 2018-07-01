Saldırıların Esed rejimi tarafından İran ve özellikle Rusya desteğiyle yapıldığına dikkati çeken van Brederode, “Şu anda herkesin gözü Rusya’da oynanan Dünya Kupası'nda olduğu için Dera’da yaşananlar akşam haberlerinde gündem bile olmuyor. Bu çok acı verici.” dedi.

Suriye Komitesi Yöneticisi Desanne van Brederode, AA muhabirine yaptığı açıklamada Dera’nın haftalardır inanılmaz bir şekilde saldırıya maruz kaldığını ve yaşananların korkunç olduğunu söyledi.

Özgür Suriye Ordusunu (ÖSO) simgeleyen bayraklarla "Dera'yı kurtar" ve "Sınırları aç" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Dera'da ve Suriye'nin diğer illerinde yaşanan insanlık dramına dünyanın sessiz kalmasına tepki göstererek "Dera'yı bombalamayı durdur", "Terörist Esed, terörist Putin", "Dera'daki çocukları kurtarın", "Rusya dışarı, İran dışarı, özgür Suriye" sloganları attı.

Van Brederode, Suriye Komitesi'ne 6 yıl önce üye olduğunda umutların daha fazla olduğunu belirterek, “Dünya bu katliamı gördüğü takdirde bir gün bunun son bulacağına inanıyorduk çünkü uluslararası toplumun müdahale etmekten başka bir şey yapma lüksü yoktu. Ama şimdi baktığımızda Suriye’deki katliamlara zaten az olan ilgi giderek daha da azalıyor.” ifadesini kullandı.

Uluslararası toplumun konunun sürekli gündemlerinin ilk sıralarında olduğunu göstermesi gerektiğini savunan van Brederode, "Medyanın da Suriye konusunu ön sayfalarda manşet yapması lazım. Suriye'de yaşananlar bir soykırım. Son yıllarda Avrupa’ya göç eden Suriyelilerin entegre olması gerektiğini belirtmek yerine Suriye’de yaşananların korkunç olduğunu hissettirerek yanlarında olmamız gerekir. Bu çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Van Brederode, "Bu ülkeler, Dera’dan kaçan, Ürdün ve İsrail sınırında umutsuzluktan başka bir şeyleri olmayan Suriye halkına sınırlarını kapatarak yardımcı olmuyorlar. Bu iğrenç." diye konuştu.

Rejim güçleri ve destekçileri, 20 Haziran'da ülkenin güneybatısındaki Dera ilinde askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı.

