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Hollanda'da emlak büroları ayrımcılık yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 22:52 | Son Güncelleme

Hollanda'da emlak büroları ayrımcılık yapıyor

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'da emlak bürolarının göçmen kökenlilere ayrımcılık yaptığı bildirildi.

De Groene Amsterdammer haftalık gazetesinin yaptığı araştırmaya göre, araştırmada yer alan emlak bürolarının yüzde 92'si, ev sahibinin göçmen kökenlilere ev kiralamama isteğini kabul ediyor.

Araştırmada, emlak bürolarının, göçmen kökenli kiracı istemediklerini bildiren ev sahibi kılığına girmiş gazetecilere olumlu yaklaşarak, ayrımcılık yasasını ihlal ettikleri ortaya kondu.

Araştırmada, göçmen kökenli kiracı istemediklerini belirten gazetecilerin aradığı 50 emlak bürosunun 46'sı bu isteği olumlu karşılarken yalnızca 4'ü bu talebe karşı çıktı.

Büroların 15'inin ise yasayı ihlal ettiklerini bilerek bunu yaptığı belirtildi.

Ayrıca, gazetecilerin göçmen kökenli soy isimle ev ilanına başvurmaları sonucunda Hollandalı soy ismine göre yüzde 28 daha az olumlu cevap aldıkları kaydedildi.

Araştırmanın sonucunun "acı verici" olduğunu ifade eden Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Kajsa Ollongren yaptığı açıklamada, bu tür durumlara maruz kalarak mağdur olanları şikayette bulunmaya çağırdı.

Hollanda Emlakçılar Derneği tarafından yapılan açıklamada ise emlakçıların verdiği cevapların "şoke edici" olduğu belirtilerek, "Emlakçılar ırk ya da din ayrımı yapmamaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Kim ayrımcılık yapıyorsa sert bir şekilde uyarılmalı, gerekirse disiplin kuruluna sevk edilmeli." denildi.

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Hollanda ayrımcılık EMLAK BUROSU göçmen kökenli

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