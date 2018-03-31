AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 42. yıl dönümü dolayısıyla gösteri düzenlendi.
Filistinli Evi Vakfınca Dam Meydanı'nda gerçekleştirilen gösteriye Müslümanların yanı sıra Hollandalılar da katılarak, İsrail'in, 30 Mart 1976 tarihinde Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayları andı.
Filistin bayrakları ile "İsrail'in Filistin'i kolonize etmesini durdur", "Filistin'deki işgalcilere desteğine son ver" ve "Filistinlilerin öldürülmesine son ver" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Gazze sınırında bir gün önce 15 Filistinlinin şehit edilmesine ve bin 400 kişinin yaralanmasına tepki gösterdi.
Gösteride, üzerinde Gazze sınırında şehit edilen 15 Filistinlinin isminin yazıldığı tabut maketler yere konuldu.
Filistinli Evi Vakfı Başkanı Amin Abou Rachid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece Filistin Toprak Günü'nü anmak için değil Gazze'de yaşanan olayları protesto etmek için gösteri yaptıklarını söyledi.
Rachid, "Uluslararası toplum Filistin'de yaşananlara duyarlı olmadığı için biz hem destek amaçlı hem de sesimizi Hollandalılara duyurabilmek için buradayız. 70 yıl önce yurtlarından kovulmuş Filistinliler barış içerisinde kendi köylerine ve kentlerine geri dönmek istiyor. Fakat İsrail, bu insanlardan korkarak 15 Filistinliyi şehit etti ve çok sayıda kişiyi yaraladı. Bu utanç verici bir olay." dedi.
- "Gazze sınırında toplu katliam yapılarak insanlar bilinçli öldürüldü"
Hollandalı Aktivist Lydia van Leeuw de Filistinlerin sadece Filistin Toprak Günü'nü anmak için ve kendi topraklarına geri dönebilmek için Gazze sınırında olduğunu belirterek, şunları belirtti:
"Gazze sınırında toplu katliam yapılarak insanlar bilinçli öldürüldü. Irkçılık üzerine kurulmuş İsrail'in kendini düzelteceğine ya da ders alacağına inanmıyorum. Fakat Hollanda medyası ve hükümetinden toplu katliam yapıldığını dile getirmelerini bekliyorum. Ayrıca Filistinlilerin kendi topraklarına geri dönebilmesi gerektiğini ve gösteri yapma haklarına sahip olduklarını söylemelerini istiyorum. Ama ne yazık ki 'işgal' kelimesi ve 'Gazze şeridi abluka altında' gibi açıklamaları duyamıyoruz."
İsrail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Filistin halkı, olayı protesto etmek için genel grev düzenlemiş, İsrail güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu 6 kişi ölmüş, yüzlercesi yaralanmıştı. Filistinliler her yıl 30 Mart'ta, "Toprak Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek, kayıplarını anıyor.
"Toprak Günü"nde, Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına katılmak için halk dün sınıra akın etmişti.
Gazze sınırındaki olaylara gerçek mermi ile müdahale eden İsrail askerleri, 15 Filistinliyi şehit etmiş, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze’deki gösterilere müdahalesinde bin 400 Filistinliyi yaralamıştı.
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında yaşanan olaylarda 15 Filistinliyi şehit etmesi ve işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen gösterilere müdahalede orantısız güç kullanması sonucu yaralanan yüzlerce Filistinli için bugünü yas ilan edilmişti.
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