HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Hollanda'da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 17:57 | Son Güncelleme

Hollanda'da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı

SCHİEDAM (AA) - Hollanda'da, İsrail'in Gazze'deki katliamında şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hollanda'da yaşayan Müslümanlar, ramazanın üçüncü gününe rastlayan cuma namazını eda etmek için ülke genelindeki camilere akın etti.

Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı 37 camide cuma namazının ardından İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamda şehit düşen 62 Filistinli için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Schiedam Yıldız İslam Merkezi Camisi'nde bir araya gelen Müslümanlar, ramazanda Kuran-ı Kerim okumanın önemi hakkındaki Hollandaca ve Türkçe hutbeyi dinledi.

Hutbede, Filistin halkının bu şartlarda ramazana girdiğini görmenin Müslümanları derinden yaraladığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail hükümetinin sorumsuz ve saldırgan tutumu her türlü ölçüden, hakkaniyetten ve insanlıktan uzaktır. ABD'nin güttüğü siyaset tam anlamıyla sorumsuzluk ve provokasyondan ibarettir. Hiçbir günahı olmayan sivil insanlara, kadınlara ve çocuklara yönelik bu ölçüsüz şiddeti ve vahşeti bütün benliğimizle lanetliyoruz. Bu tutumun bölgedeki çatışmaya hiçbir faydası yoktur, bilakis yangına körükle gitmekten başka bir şey değildir."

Ramazanın merhamet, paylaşma ve affetme ayı olduğu kaydedilen hutbede, "Filistin halkının acısı bizim acımızdır. Davası bizim davamızdır. Kalbimiz onlarla beraberdir. Dualarımız onlar içindir." ifadesi yer aldı.

Hutbenin ardından önce cuma namazı, daha sonra da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

PARTNERKıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...Kıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...
Samsun'da Kudüs için yürüyüşSamsun'da Kudüs için yürüyüş
Ek fotoğraflar / Liderler Kudüs'e destek mitingindeEk fotoğraflar / Liderler Kudüs'e destek mitinginde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cami Filistin Gıyabi Cenaze Namazı Hollanda İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler milli görüş

En Çok Okunan Haberler

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

Selahattin Demirtaş tahliye edilmezse HDP'liler bunu yapacak

Selahattin Demirtaş tahliye edilmezse HDP'liler bunu yapacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da Kudüs'e Mitingi'nde halka sesleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da Kudüs'e Mitingi'nde halka sesleniyor

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

ABD'nin Teksas eyaletinde bir okulda silahlı saldırı düzenlendi!

ABD'nin Teksas eyaletinde bir okulda silahlı saldırı düzenlendi!

İsmail Kahraman'ın 19 Mayıs mesajı olay oldu

İsmail Kahraman'ın 19 Mayıs mesajı olay oldu

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış açıklaması!

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış açıklaması!

'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi için yüz binlerce kişi Yenikapı'da!

'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi için yüz binlerce kişi Yenikapı'da!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.