Hollanda'da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı

SCHİEDAM (AA) - Hollanda'da, İsrail'in Gazze'deki katliamında şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hollanda'da yaşayan Müslümanlar, ramazanın üçüncü gününe rastlayan cuma namazını eda etmek için ülke genelindeki camilere akın etti.

Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı 37 camide cuma namazının ardından İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamda şehit düşen 62 Filistinli için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Schiedam Yıldız İslam Merkezi Camisi'nde bir araya gelen Müslümanlar, ramazanda Kuran-ı Kerim okumanın önemi hakkındaki Hollandaca ve Türkçe hutbeyi dinledi.

Hutbede, Filistin halkının bu şartlarda ramazana girdiğini görmenin Müslümanları derinden yaraladığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail hükümetinin sorumsuz ve saldırgan tutumu her türlü ölçüden, hakkaniyetten ve insanlıktan uzaktır. ABD'nin güttüğü siyaset tam anlamıyla sorumsuzluk ve provokasyondan ibarettir. Hiçbir günahı olmayan sivil insanlara, kadınlara ve çocuklara yönelik bu ölçüsüz şiddeti ve vahşeti bütün benliğimizle lanetliyoruz. Bu tutumun bölgedeki çatışmaya hiçbir faydası yoktur, bilakis yangına körükle gitmekten başka bir şey değildir."

Ramazanın merhamet, paylaşma ve affetme ayı olduğu kaydedilen hutbede, "Filistin halkının acısı bizim acımızdır. Davası bizim davamızdır. Kalbimiz onlarla beraberdir. Dualarımız onlar içindir." ifadesi yer aldı.

Hutbenin ardından önce cuma namazı, daha sonra da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

