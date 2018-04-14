Filistin bayraklarıyla "Gazze'yi unuttuysan, bu döviz sana hatırlatmak için hazırlandı" ve "Özgür Gazze, Özgür Filistin" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Gazze sınırında Filistinlilerin şehit edilmesi ve binlerce kişinin yaralanmasına tepki gösterdi.

Filistinli Evi Vakfınca Filistin Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma'dan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında yapılan barışçıl eylemler için düzenlenen gösteriye Müslümanların yanı sıra Hollandalılar da katıldı.

Ölü sayısının 2 hafta içerisinde 32 ve yaralı sayısının 3 bine çıktığı belirtilen bildiride, "Gazze'de yaşayanların çoğunluğu mültecidir. Onlar 1948 yılında siyonistlerin İsrail'i devlet olarak ilan ettiklerinden beri aceleyle terk ettikleri evlerine geri dönmeyi istiyorlar." ifadeleri kullanıldı.

Bütün Avrupa'da bugün Gazze için dayanışma gösterileri düzenlendiği anımsatılan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Gazze ve Filistin'nin diğer bölgelerinde yaşayan halkla dayanışma içerisindeyiz. Daha ne kadar Filistin kanı dökülecek. İsrail rejiminin uyguladığı şiddet, insan hakları ihlali, Filistin halkına yapılan baskı ve Filistin'in işgalinin son bulmasını talep ediyoruz. Bunun için buradayız ve Filistin özgür olana kadar buna devam edeceğiz."

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 35 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazlası yaralandı.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.