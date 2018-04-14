HABER

Hollanda'da "Gazze için dayanışma" gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 19:07 | Son Güncelleme

Hollanda'da "Gazze için dayanışma" gösterisi

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın Rotterdam kentinde "Gazze için dayanışma" gösterisi düzenlendi.

Filistinli Evi Vakfınca Filistin Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma'dan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında yapılan barışçıl eylemler için düzenlenen gösteriye Müslümanların yanı sıra Hollandalılar da katıldı.

Filistin bayraklarıyla "Gazze'yi unuttuysan, bu döviz sana hatırlatmak için hazırlandı" ve "Özgür Gazze, Özgür Filistin" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Gazze sınırında Filistinlilerin şehit edilmesi ve binlerce kişinin yaralanmasına tepki gösterdi.

Gösteride, aralarında Filistinli gazeteci Yasir Murteca'nın da bulunduğu, üzerinde Gazze sınırında şehit edilen Filistinlilerin isminin yazıldığı tabut maketler yere konuldu.

Movement X ve Hollanda Filistin Topluluğu Vakfının (PGNL) desteklediği gösteride dağıtılan basın bildirisinde, Gazze sınırındaki yaşanan olaylarda barışçıl eylem yapanların İsrail'in keskin nişancılarınca vurulduğuna dikkati çekildi.

Ölü sayısının 2 hafta içerisinde 32 ve yaralı sayısının 3 bine çıktığı belirtilen bildiride, "Gazze'de yaşayanların çoğunluğu mültecidir. Onlar 1948 yılında siyonistlerin İsrail'i devlet olarak ilan ettiklerinden beri aceleyle terk ettikleri evlerine geri dönmeyi istiyorlar." ifadeleri kullanıldı.

Bütün Avrupa'da bugün Gazze için dayanışma gösterileri düzenlendiği anımsatılan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Gazze ve Filistin'nin diğer bölgelerinde yaşayan halkla dayanışma içerisindeyiz. Daha ne kadar Filistin kanı dökülecek. İsrail rejiminin uyguladığı şiddet, insan hakları ihlali, Filistin halkına yapılan baskı ve Filistin'in işgalinin son bulmasını talep ediyoruz. Bunun için buradayız ve Filistin özgür olana kadar buna devam edeceğiz."

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 35 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazlası yaralandı.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

Bir ülke daha Suriye konusunda kararını verdiBir ülke daha Suriye konusunda kararını verdi
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdiBursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
ABD ve Rusya, kozlarını masada paylaştı!ABD ve Rusya, kozlarını masada paylaştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Filistin Toprak Günü Gazze gösteri Hollanda Rotterdam

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı

Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi çaldı, Erdoğan söyledi

Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi çaldı, Erdoğan söyledi

Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi

Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi

Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası

Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası

Ünlü iş adamı Mutullah Yolbulan'ın cenazesinde helallik skandalı!

Ünlü iş adamı Mutullah Yolbulan'ın cenazesinde helallik skandalı!

İstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusu

İstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusu

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.