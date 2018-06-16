Hollanda'da huzurevi ve mülteci kampında bayram şenliği düzenlendi

ROTTERDAM/KATWİJK (AA) - Hollanda'da bayramın ikinci gününde huzurevi ve mülteci kampında bayram şenliği düzenlendi.
İslam Color Vakfı tarafından Rotterdam kentindeki huzurevinde düzenlenen bayram şenliğinde, aralarında mültecilerin de bulunduğu gönüllü Müslümanlar, huzur evini ziyaret ederek Müslüman ve Hollandalı yaşlılar ile sohbet etti.
Genç Müsiad Rotterdam tarafınca Katwijk kentindeki mülteci kampında çocuklara düzenlenen şenlikte ise 230 mülteci çocuğa hediyeler dağıtıldı.
İslam Color Vakfı gönüllüsü Korhan Tunca, AA muhabirine, huzurevine yaptıkları haftalık ziyaretin bugün bayram şenliği şeklinde organize edildiğini belirterek, Müslüman olanların bayramını kutladıklarını diğerlerinin de gönüllerini alarak hep beraber yemek yediklerini söyledi.
Tunca, "Amacımız bayramda huzurevi sakinlerini yalnız bırakmayarak İslam'ın herkese açık bir din olduğunu göstermek." dedi.
Genç Müsiad Rotterdam Başkanı Elif Cansu Kaba da "Bayramı bayram yapan çocuklardır. Hepimiz çocukken bayram heyecanını yaşadık. Bayramı birlikte geçirdiğimiz kamptaki mülteci çocukları mutlu görmek bizi de mutlu etti." diye konuştu.
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