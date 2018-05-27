AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Gazze için düzenlenen iftarda, "Gazze'nin hikayesi" başlıklı fotoğraf sergisi açıldı.
Hollanda Sumud Vakfınca organize edilen iftarda, eski Anadolu Ajansı foto muhabirlerinden Filistinli Ezz Al Zanoon'un eserleri büyük ilgi gördü.
Bu yıl Hollanda'ya göç eden ve Gazze'de çektiği fotoğrafların hikayesini iftar öncesinde anlatan Zanoon, fotoğraflarında Gazze'deki yaşanan dramın dışında Filistinlilerin umudunu da göstermeye çalıştığını söyledi.
Her yerde olduğu gibi Gazze'de de hayatın devam ettiğini belirten Ezz Al Zanoon, "Genelde Gazze'nin hüzünlü yönü gösterilir. Halbuki orada da insanlar sabah kalkıp hayatlarına devam ediyorlar ve her şeye rağmen umutlular, sevgi dolular ve enerjileri var. Her şeye rağmen hayata tekrar sarılıyorlar. Bu onların en büyük mücadelesidir." dedi.
Açık artırmaya konulan bazı fotoğraflardan elde edilen 5 bin 75 avro, hayır olarak Gazze'ye gönderilecek.
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