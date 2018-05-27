HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Hollanda'da iftarda "Gazze'nin hikayesi" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 02:17 | Son Güncelleme

Hollanda'da iftarda "Gazze'nin hikayesi" sergisi açıldı

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Gazze için düzenlenen iftarda, "Gazze'nin hikayesi" başlıklı fotoğraf sergisi açıldı.

Hollanda Sumud Vakfınca organize edilen iftarda, eski Anadolu Ajansı foto muhabirlerinden Filistinli Ezz Al Zanoon'un eserleri büyük ilgi gördü.

Bu yıl Hollanda'ya göç eden ve Gazze'de çektiği fotoğrafların hikayesini iftar öncesinde anlatan Zanoon, fotoğraflarında Gazze'deki yaşanan dramın dışında Filistinlilerin umudunu da göstermeye çalıştığını söyledi.

Her yerde olduğu gibi Gazze'de de hayatın devam ettiğini belirten Ezz Al Zanoon, "Genelde Gazze'nin hüzünlü yönü gösterilir. Halbuki orada da insanlar sabah kalkıp hayatlarına devam ediyorlar ve her şeye rağmen umutlular, sevgi dolular ve enerjileri var. Her şeye rağmen hayata tekrar sarılıyorlar. Bu onların en büyük mücadelesidir." dedi.

Açık artırmaya konulan bazı fotoğraflardan elde edilen 5 bin 75 avro, hayır olarak Gazze'ye gönderilecek.

PARTNERRamazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...Ramazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...
Şanlıurfa'da gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralıŞanlıurfa'da gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı
Firari FETÖ'cüler yakalandı: Çok sayıda gözaltıFirari FETÖ'cüler yakalandı: Çok sayıda gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fotoğraf sergisi Gazze Hollanda iftar

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'ndan flaş AK Parti açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'ndan flaş AK Parti açıklaması

Rusya'da uçak düştü: 1 ölü

Rusya'da uçak düştü: 1 ölü

İrem Derici tükendi! Tedavi görüyor

İrem Derici tükendi! Tedavi görüyor

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde: Maaşlarda yüzde yirmi artış yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde: Maaşlarda yüzde yirmi artış yapacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı

Şanlıurfa'da gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı

Firari FETÖ'cüler yakalandı: Çok sayıda gözaltı

Firari FETÖ'cüler yakalandı: Çok sayıda gözaltı

Elazığ'da feci kaza: 5 yaralı

Elazığ'da feci kaza: 5 yaralı

Hz. Muhammed videosu Mısır'da YouTube'a yasak getirdi!

Hz. Muhammed videosu Mısır'da YouTube'a yasak getirdi!

HDP'lilerin Almanya mitinginde polis şoku! HDP sözcüleri Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım'ın konuşmasına izin verilmedi!

HDP'lilerin Almanya mitinginde polis şoku! HDP sözcüleri Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım'ın konuşmasına izin verilmedi!

Rus milyarder Viktor Rashnikov'a Bodrum'da 2.5 milyon liralık hesap

Rus milyarder Viktor Rashnikov'a Bodrum'da 2.5 milyon liralık hesap

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.