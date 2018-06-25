LAHEY (AA) - Hollanda'da Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı, Tarım Doğa ve Gıda Bakanlığı ve Hollanda Gıda Güvenlik Otoritesi yetkililerinin, geçen yılki ilaçlı yumurta (fipronil) skandalıyla başa çıkmakta yetersiz kaldığı açıklandı.
Bağımsız komisyon, yaptığı araştırmanın ardından "fipronil" raporunu yayımladı.
Raporda yumurta sektörünün yanı sıra ilgili bakanlık ve kurum yetkililerinin gıda güvenliğine öncelik vermedikleri için yetersiz kaldıklarına işaret edildi.
Yumurta sektöründeki şirketlerin kanuni sorumluluklarını yerine getirmediklerini belirtilen raporda, Hollanda Gıda Güvenlik Otoritesi'nin gıda güvenliğine yeterince ilgi gösterilmediği, siyasilerin gıda güvenliği konusunda kısıtlı rol oynadıkları ancak bir olay ya da kriz oluştuğunda eyleme geçtikleri kaydedildi.
Raporda bakanlıkların da fipronil skandalını hafife aldığını ve ağustosta parlamentoyu hem eksik hem de yanlış bilgilendirdikleri aktarıldı.
Ekonomik ve finansal çıkarlara hiçbir zaman gıda güvenliğinden daha fazla öncelik tanınmaması gerektiğine dikkat çekildi.
- Fipronil skandalı
Hollanda, Almanya ve Belçika'da yumurtalarda böcek ilacı tespit edilmesinin ardından patlak veren kriz, bu ülkelerin ihracatlarıyla Asya da dahil birçok ülkeye yayılmıştı.
Sorunun Belçika'da bulunan bir şirketin, fipronil adlı böcek ilacını Dega-16 adlı temizlik ürününe karıştırmasından kaynaklandığı düşünülüyor.
Şirketin bu temizlik ürününü Belçika ve Hollanda'da tavuk çiftliklerine bakım sağlayan Chickfriend adlı şirkete sattığı, bu şirketin de temizlik ürününü tavuk çiftliklerinde kullanması sonucu yumurtalara böcek ilacı bulaştığı iddia ediliyor.
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