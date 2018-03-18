HABER

Hollanda'da ırkçı parti hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 22:16 | Son Güncelleme

Hollanda'da ırkçı parti hakkında suç duyurusu

LAHEY (AA) - Hollanda'da bazı siyasi partiler ve İslami kuruluşlar, ırkçı Özgürlükler Partisi (PVV) ve kamu yayın kuruluşu NPO hakkında suç duyurusunda bulundu.

Müslümanların kurduğu NIDA partisi, İslam Demokratlar Partisi ve Birlik Partisinin yanı sıra farklı İslami kuruluşlar, ırkçı PVV'nin İslamofobik seçim kampanyası filmi ve filmi yayınlayan kamu yayın kuruluşu NPO hakkında suç duyurusunda bulundu.

İslam Demokratlar Partisi Genel Başkanı Hasan Küçük, yaptığı basın açıklamasında, PVV ve lideri Geert Wilders'in İslam düşmanlığını teşvik ettiği ve bunu yaydığı gerekçesi ile suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Küçük, "Bizim gözümüzde PVV, ülkede yaşayan bazı vatandaşların dinini kötüleyerek tehlikeli ve ölümcül olduklarını belirtip dışladığı için tekrar kanunu çiğnedi. Bu kabul edilemez ve bütün siyasi partiler tarafından kınanması gerekir. Başbakan Mark Rutte'nin film hakkında sadece 'iğrenç' olduğunu açıklamasını zayıf buluyoruz. Ülkenin başbakanı olarak İslam ve yabancı düşmanlığına karşı daha sert çıkış yapması gerekir." dedi.

Müslümanlara ve Gayrimüslimlere çağrıda bulunan Küçük, "Herkesi, PVV'nin İslam düşmanlığına karşı şikayet etme çağrısında bulunuyorum. Demokratik anayasa sistemine güveniyoruz ve savcılığın PVV ve Geert Wilders hakkında ceza başlatmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yerel seçimlere hazırlanan Hollanda'da ırkçı PVV'nin İslamofobik seçim kampanyası filminin kamu yayın kuruluşunda yayınlanması tepki çekmişti.

Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığına bağlı kamu yayın kuruluşu NPO'da, siyasi partilere ayrılan zaman diliminde PVV'nin "İslam ölümcüldür" ifadelerinin yer aldığı reklam filmi yayınlanmıştı.

Seçim kampanyası kapsamında hazırlanan ve İslam'ı kötüleyen filme, Hollandalılar da sosyal medya üzerinden tepki göstererek yayınlanmasının yasaklanmasını istemişlerdi.

Olay yaratacak Erdoğan'da suikast girişimi iddiası!Olay yaratacak Erdoğan'da suikast girişimi iddiası!
Facianın esrarını ‘88 veri’ aydınlatacakFacianın esrarını ‘88 veri’ aydınlatacak
Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti!Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
suç duyurusu Hollanda Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert W İslami kuruluşlar islamofobi

En Çok Okunan Haberler

MAÇ ÖZETİ | Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş (26. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş (26. hafta puan durumu)

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

AK Parti Kongresi'nde kavga!

AK Parti Kongresi'nde kavga!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Son dakika! Özel Kuvvetler Afrin'de

Son dakika! Özel Kuvvetler Afrin'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!

TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!

Meral Akşener'in mitinginde dikkat çeken slogan!

Meral Akşener'in mitinginde dikkat çeken slogan!

Erdoğan'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

Erdoğan'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

PKK'ya bir darbe daha! 11 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya bir darbe daha! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Afrin'de son dakika gelişmesi! İlçe merkezinin kontrolü...

Afrin'de son dakika gelişmesi! İlçe merkezinin kontrolü...

Ankara'da otelde silahlı çatışma: Yaralılar var

Ankara'da otelde silahlı çatışma: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.