Hollanda'da ırkçı parti hakkında suç duyurusu

LAHEY (AA) - Hollanda'da bazı siyasi partiler ve İslami kuruluşlar, ırkçı Özgürlükler Partisi (PVV) ve kamu yayın kuruluşu NPO hakkında suç duyurusunda bulundu.

Müslümanların kurduğu NIDA partisi, İslam Demokratlar Partisi ve Birlik Partisinin yanı sıra farklı İslami kuruluşlar, ırkçı PVV'nin İslamofobik seçim kampanyası filmi ve filmi yayınlayan kamu yayın kuruluşu NPO hakkında suç duyurusunda bulundu.

İslam Demokratlar Partisi Genel Başkanı Hasan Küçük, yaptığı basın açıklamasında, PVV ve lideri Geert Wilders'in İslam düşmanlığını teşvik ettiği ve bunu yaydığı gerekçesi ile suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Küçük, "Bizim gözümüzde PVV, ülkede yaşayan bazı vatandaşların dinini kötüleyerek tehlikeli ve ölümcül olduklarını belirtip dışladığı için tekrar kanunu çiğnedi. Bu kabul edilemez ve bütün siyasi partiler tarafından kınanması gerekir. Başbakan Mark Rutte'nin film hakkında sadece 'iğrenç' olduğunu açıklamasını zayıf buluyoruz. Ülkenin başbakanı olarak İslam ve yabancı düşmanlığına karşı daha sert çıkış yapması gerekir." dedi.