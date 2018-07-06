Hollanda'da ırkçı parti ve lideri hakkında yeniden yargılama talebi

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da dört İslami kuruluş ve ayrımcılık karşıtı RADAR kurumu, ırkçı Özgürlükler Partisi (PVV) ve lideri Geert Wilders'in İslamofobik seçim kampanyası filmi nedeniyle yargılanması talebini yineledi.

Brabant ve Zeeland eyaleti Camiler Birliği (SMBZ), Haaglanden Bölgesi İslami Kuruluşlar Birliği (SIORH), Rotterdam Rijnmond Bölgesi Müslüman Kuruluşlar Üst Platformu (SPIOR), Devlet ile Müslümanlar Arası İletişim Organı (CMO) ve ayrımcılık karşıtı RADAR kurumu, ırkçı Özgürlükler Partisi ve lideri Wilders'in yargılanması için yeniden başvuru yaptı.

CMO Başkanı Halil İbrahim Karaaslan, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada, PVV ve liderinin yaptığı İslamofobik seçim kampanyası filmi hakkında yargı sürecinin başlatılması için kanunun 12. maddesi uyarınca savcılığa başvuruda bulunduklarını belirterek, "Savcılık daha önce yapılan suç duyurusunu 3,5 saat içerisinde değerlendirerek partinin yargılanmayacağı kararını verdi. Bu suç duyurusunda bulunduğumuz gerekçeleri incelemek için bize göre çok az bir zaman." dedi.