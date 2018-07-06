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Hollanda'da ırkçı parti ve lideri hakkında yeniden yargılama talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 22:56 | Son Güncelleme

Hollanda'da ırkçı parti ve lideri hakkında yeniden yargılama talebi

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da dört İslami kuruluş ve ayrımcılık karşıtı RADAR kurumu, ırkçı Özgürlükler Partisi (PVV) ve lideri Geert Wilders'in İslamofobik seçim kampanyası filmi nedeniyle yargılanması talebini yineledi.

Brabant ve Zeeland eyaleti Camiler Birliği (SMBZ), Haaglanden Bölgesi İslami Kuruluşlar Birliği (SIORH), Rotterdam Rijnmond Bölgesi Müslüman Kuruluşlar Üst Platformu (SPIOR), Devlet ile Müslümanlar Arası İletişim Organı (CMO) ve ayrımcılık karşıtı RADAR kurumu, ırkçı Özgürlükler Partisi ve lideri Wilders'in yargılanması için yeniden başvuru yaptı.

CMO Başkanı Halil İbrahim Karaaslan, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada, PVV ve liderinin yaptığı İslamofobik seçim kampanyası filmi hakkında yargı sürecinin başlatılması için kanunun 12. maddesi uyarınca savcılığa başvuruda bulunduklarını belirterek, "Savcılık daha önce yapılan suç duyurusunu 3,5 saat içerisinde değerlendirerek partinin yargılanmayacağı kararını verdi. Bu suç duyurusunda bulunduğumuz gerekçeleri incelemek için bize göre çok az bir zaman." dedi.

Karaaslan, "Yeni bir prosedür ile yaptığımız bu başvuruda PVV partisinin nefret içeren ve İslamı kötüleyen seçim kampanyası filmi için savcılığın yargılama sürecini bu sefer başlatmasını umuyoruz. Savcılığın yargı sürecini başlatarak kararı hakime bırakması Müslümanların hukuka karşı güvenini geri kazanması için bir fırsat olacaktır." ifadesini kullandı.

Başvuruda, ırkçı parti ve liderinin cezalandırılması istendi.

Hollanda Savcılığı, iki ay önce, 21 Mart'ta yapılan yerel seçim öncesi İslamofobik seçim kampanyası filmi yapan ırkçı Özgürlükler Partisinin (PVV) yargılanmayacağını bildirmişti.

Savcılıktan yapılan açıklamada, ırkçı partinin kamu yayın kuruluşu NPO'da yayımlanan filminin, bir gruba yönelik hakaret ya da ayrımcılık içermediği ve ayrıca nefrete, ayrımcılığa ve şiddete teşvik etmediği gerekçesiyle partinin yargılanmayacağı belirtilmişti.

Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığına bağlı kamu yayın kuruluşu NPO'da, 21 Mart'ta yapılan yerel seçim öncesi, siyasi partilere ayrılan zaman diliminde PVV'nin "İslam ölümcüldür" ifadesinin yer aldığı reklam filmi yayımlanmıştı.

Hollanda'da ırkçı PVV'nin İslamofobik seçim kampanyası filminin kamu yayın kuruluşunda yayımlanması tepki çekmişti.

Ülkede bazı siyasi partiler ve İslami kuruluşlar, PVV ve kamu yayın kuruluşu NPO hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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