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Hollanda'da ırkçı saldırıya uğrayan kadın, meclis üyesi seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 23:17 | Son Güncelleme

Hollanda'da ırkçı saldırıya uğrayan kadın, meclis üyesi seçildi

EMMEN (AA) - Hollanda'da geçen hafta seçim kampanyası sırasında ırkçı saldırıya uğrayan Somalili başörtülü aday meclis üyeliğine seçildi.

Ülkede 21 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde, İşçi Partisinin (PvdA) Emmen kentindeki meclis üyeliği için yarışan Somalili Ugbaad Kilincci, aldığı 1007 tercih oyu ile meclise girdi.

Kilincci, geçen hafta Emmen kentindeki seçim kampanyası sırasında "siyah maymun" ve " Afrika'ya defol git" gibi ırkçı ifadelere maruz kalmıştı.

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