Hollanda'da İslam'ı seçen kadının ilk Ramazanı

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da bu yıl İslamı seçen ve ilk defa oruç tutan Yvanethy Dos Santos, "Ramazanda beni en çok etkileyen iftar saatinde bir araya gelerek ilk hurmayla orucumuzu açmak. Orucun benim için zirvesi o andır." dedi.

Geçen ay Müslüman olan 24 yaşındaki öğrenci Yvanethy Dos Santos, AA muhabirine, ilk ramazanını nasıl geçirdiğini anlattı.

Dos Santos, oruç tutmakta fazla zorlanmadığını ve denemek için ramazandan önce bir gün oruç tuttuğunu söyledi.

Ramazan ve oruç ile ilgili temel bilgileri öğrenmek için çok okuduğunu belirten Dos Santos, "Beni en çok etkileyen iftar saatinde bir araya gelerek ilk hurmayla orucumu açmak. Orucun benim için zirvesi o andır. Ayrıca ailem tamamen arkamda duruyor ve beni destekliyor. Bunun için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Müslüman olan teyzesinin ona hep destek olduğunu vurgulayan Dos Santos, "Teyzem ilk ramazanımda yükümü hafifletti. Her gün onun evinde iftarımı yapıyorum. O olmasaydı çok zorlanırdım galiba. Bugün ilk defa evimde iftar yapıyorum, sağ olsun bana yardımcı oluyor. Bana hep destek oldu. Bunun için kendisine minnettarım." diye konuştu.