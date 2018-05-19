Hollanda hükümetinin, Gazze'deki katliama yönelik bağımsız araştırma talebini bile kabul etmediğini belirten Soeterink, "Düşünün eğer tam tersi olsaydı ve çok sayıda Yahudi, Filistinli keskin nişancılar tarafından öldürülseydi dünyanın ve Hollanda'nın tepkisi ne olurdu. Geçtiğimiz haftalarda İsrail'in Filistinlilere yaptığı baskının daha da artacağını gördük. Hedef daha fazla şiddet ile Filistinlileri korkutarak direnişinden vazgeçirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda Filistin Komitesi Vakfı Başkanı Robert Soeterink, burada yaptığı konuşmada, pazartesi Gazze sınırında İsrail askerlerinin yaptığı katliamı hatırlatarak, "Dünya genelinde İsrail'in yaptığı vahşet yargılandı fakat gereken somut adımlar atılmadı." ifadesini kullandı.

Dam meydanında toplanan göstericiler, Filistin bayraklarıyla "Filistin için özgürlük" ve "büyük dönüş yürüyüşü" yazılı pankartlar taşıyıp, "boykot İsrail", "kan gölünü durdur" yazılı dövizler taşıyarak, "özgür Filistin", "terörist İsrail, terörist Amerika" ve "katil Netanyahu" şeklinde slogan attı. Grup daha sonra ABD'nin Amsterdam Konsolosluğuna doğru yürüdü.

Hollanda Filistin Komitesi Vakfınca organize edilen ve farklı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği protestoya çok sayıda kişi katıldı.

İsrail'e etkili bir baskı yapılarak katliama son verilebileceğini savunan Soeterink, "İsrail ürünlerini boykot ederek, ekonomisini eriterek, Hollanda ve diğer hükümetlerin yaptırımları ile İsrail'den hesap sorabiliriz. Filistinlilerin baskıya ve şiddete karşı mücadelesi bizim de mücadelemizdir." diye konuştu.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenledi.

İsrail askerleri, Gazze sınırında 14 Mayıs Pazartesi düzenlenen gösterilerde 62 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 3 binden fazla kişiyi yaraladı.

