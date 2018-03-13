Hollanda'da kuş gribi

ROTTERDAM (AA) - Hollanda’nın Overijssel eyaletinde bir ördek çiftliğinde kuş gribine rastlandığı bildirildi.
Tarım Doğa ve Gıda Bakanlığınca yapılan açıklamada, Kamperveen köyünde 29 bin ördeğin bulunduğu çiftlikte kuş gribi virüsünün tespit edildiği, virüsün yayılmasını önlemek için çiftlikteki ördeklerin itlaf edileceği belirtildi.
Açıklamada, çiftliğin etrafındaki 10 kilometrelik alanda kümes hayvanları, yumurta, kullanılmış saman ve kümes hayvanları gübresinin taşınmasının yasaklandığı kaydedildi.
Çiftlikte 2014 ve 2016'da da kuş gribine rastlanmıştı. Geçen ay Groningen eyaletinde kuş gribi tespit edilen bir tavuk çiftliğinde 36 bin tavuk itlaf edilmişti.
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