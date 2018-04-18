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Hollanda'da lale zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 11:06 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük lale bahçesi olarak bilinen Keukenhof, bu yıl misafirlerini "Çiçeklerdeki romantizm" temasıyla ağırlıyor - Sadece nisan ve mayıs aylarında açık kalan 32 hektar büyüklüğündeki bahçeye, çoğunluğu lale olmak üzere 7 milyon çiçek ekildi - Lale bahçesini, 100 ülkeden bir milyon 400 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor

KEUKENHOF (AA) - ABDULLAH AŞIRAN - Hollanda'da dünyanın en büyük lale bahçesi olarak bilinen Keukenhof, bu yıl misafirlerini "Çiçeklerdeki romantizm" temasıyla ağırlıyor.

Lisse kentindeki Keukenhof, bu yıl 69. kez kapılarını açtı.

Her sene farklı konseptlerle düzenlenen Keukenhof'un bu yılki teması, "Çiçeklerdeki romantizm" olarak belirlendi.

Lalenin hemen hemen her türünün bulunduğu bahçe için hazırlıklar aylarca sürüyor.

Bahçe, lalenin ömrünün kısalığından dolayı sadece nisan ve mayıs aylarında açık kalıyor.

Dünyanın en büyük lale bahçesi unvanına sahip, yaklaşık 32 hektar büyüklüğündeki bahçeye, bu yıl çoğunluğu lale olmak üzere 7 milyon çiçek ekildi.

En çok fotoğrafı çekilen yerlerden biri olan bahçede, temaya uygun farklı sergiler ve şovlar da düzenleniyor.

Kraliyet ailesinin büyük destek verdiği bahçeyi, mayıs ortasına kadar 100 ülkeden bir milyon 400 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Keukenhof’un resmi verilerine göre, yüzde 75’i yabancı turistlerden oluşan ziyaretçiler arasında Hollandalılardan sonra Almanlar, İngilizler, Çinliler ve Amerikalılar ilk sıralarda yer alıyor.

1950'de kurulan Keukenhof'u ilk yıl 236 bin kişi ziyaret etmişti.

Keukenhof, aynı zamanda Hollandalı lale soğanı ve çiçek üreticilerinin ürünlerini sergilediği uluslararası platform özelliği de taşıyor.

Anavatanı Türkiye olmasına karşın Hollanda ile özdeşleşen lale, bu ülkenin ekonomisinde önemli bir yere sahip. Yılda 4 milyardan fazla lale soğanı eken Hollandalı üreticiler, bunların yarıya yakınını ihraç ediyor.

Hollanda'da lale zamanı

- Dünyanın en büyük lale bahçesi olarak bilinen Keukenhof, bu yıl misafirlerini "Çiçeklerdeki romantizm" temasıyla ağırlıyor - Sadece nisan ve mayıs aylarında açık kalan 32 hektar büyüklüğündeki bahçeye, çoğunluğu lale olmak üzere 7 milyon çiçek ekildi -

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Keukenhof flower park in Netherlands

Keukenhof flower park in Netherlands
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Keukenhof flower park in Netherlands

Keukenhof flower park in Netherlands
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Keukenhof flower park in Netherlands

Keukenhof flower park in Netherlands
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Keukenhof flower park in Netherlands

Keukenhof flower park in Netherlands
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Keukenhof flower park in Netherlands

Keukenhof flower park in Netherlands
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Keukenhof flower park in Netherlands

Keukenhof flower park in Netherlands
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Keukenhof flower park in Netherlands

Keukenhof flower park in Netherlands
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Hollanda'da lale zamanı

Hollanda'da lale zamanı
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Hollanda'da lale zamanı

Hollanda'da lale zamanı
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Hollanda'da lale zamanı

Hollanda'da lale zamanı
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Hollanda'da lale zamanı

Hollanda'da lale zamanı
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Hollanda'da lale zamanı

Hollanda'da lale zamanı
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Hollanda'da lale zamanı

Hollanda'da lale zamanı
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Hollanda'da lale zamanı

Hollanda'da lale zamanı
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Hollanda'da lale zamanı

Hollanda'da lale zamanı
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Hollanda'da lale zamanı

Hollanda'da lale zamanı
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Hollanda'da lale zamanı

Hollanda'da lale zamanı
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Hollanda'da lale zamanı

Hollanda'da lale zamanı
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Hollanda Keukenhof lale bahçesi Lale

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