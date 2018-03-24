Mehmet Akif'in sadece şiirlerini ezberleyip hayatını öğrenmektense onu anlamanın daha önemli olduğuna dikkati çeken Ayyıldız, “Onun İstiklal Marşı'nın şairi olması dışında örnek alınması gereken derin bir kişiliği vardır. Kendisi ilim ve irfan sahibi bir insandır. Onu aslında saatlerce, günlerce anlatabiliriz. Mehmet Akif'in yazdıkları ve yaşadıkları geçmişte kalarak günümüzün şartlarına çok uzak olan şeyler değildir. Bunlar tarihte yaşanmış bitmiş dersek yanılırız. Bunlar halen günümüzün gerçeğidir.” dedi.

İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim ile başlayan anma gününde Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri okundu ve onu anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Milli şuur bilincine sahip olmayan milyonlarca genç olduğunu belirterek gençlere tavsiyelerde bulunan Ayyıldız, "Arkadaşlarınızı ve çevrenizi doğru yola davet ederek ülkesi, çevresi ve toplum için hayırlı işler yapmaya yönlendirin. Türkiye'ye gidince sadece akraba ziyareti veya tatil yapmanın yanı sıra tarihi müzeleri, Çanakkale'yi ve bulunduğunuz bölgelerde kültürel yapıları ve yerleri de ziyaret edin." ifadelerini kullandı.

Hollanda UETD Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Atmaca ise "Güzel vatanımızdan uzaktayız ama ona olan sevgimiz aynı Mehmet Akif’in şiirinde anlattığı gibidir. Bunu her alanda kanıtlıyor ve ülkemize yakışır bir şekilde temsil ediliyor ve ediyoruz." diye konuştu.