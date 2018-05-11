Hollanda'da Nekbe protesto edildi

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılı protesto edildi.

Hollanda Filistin Komitesi Vakfınca, Dam Meydanı'nda düzenlenen gösteriye, çoğunluğu Hollandalılardan oluşan bir grup katıldı.

Gösteriye katılanlar, Filistin bayraklarıyla "Filistin için özgürlük" pankartının yanı sıra İsrail karşıtı yazılı dövizler taşıyarak, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Çoğunluğu Hollandalılardan oluşan vakfın yöneticilerinin gösteride dağıttığı basın bildirisinde, Nekbe'nin başlangıcından bu zamana kadar yaşanan süreç anlatıldı.

Filistin'de yıllardır yaşanan trajedinin bitmesinin sadece uluslararası toplumun İsrail'e baskı uygulamasıyla mümkün olduğu belirtilen bildiride, "Uluslararası toplum BM'nin aldığı bazı kararların uygulanması için İsrail'e baskı yapmalı. Filistinli mülteciler hakları olan evlerine geri dönebilmelerinin yanı sıra BM'nin onayladığı tazminatların da Filistinlilere ödenmesi gerekir." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, 1948 yılında İsrail'in kurulmasına destek veren uluslararası toplumun, Filistinlilerin o dönemden bugüne kadar yaşadığı trajediden sorumlu olduğu kaydedildi.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği topraklarda bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nekbe olarak anıyor.

