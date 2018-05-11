HABER

Hollanda'da Nekbe protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 21:47 | Son Güncelleme

Hollanda'da Nekbe protesto edildi

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılı protesto edildi.

Hollanda Filistin Komitesi Vakfınca, Dam Meydanı'nda düzenlenen gösteriye, çoğunluğu Hollandalılardan oluşan bir grup katıldı.

Gösteriye katılanlar, Filistin bayraklarıyla "Filistin için özgürlük" pankartının yanı sıra İsrail karşıtı yazılı dövizler taşıyarak, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Çoğunluğu Hollandalılardan oluşan vakfın yöneticilerinin gösteride dağıttığı basın bildirisinde, Nekbe'nin başlangıcından bu zamana kadar yaşanan süreç anlatıldı.

Filistin'de yıllardır yaşanan trajedinin bitmesinin sadece uluslararası toplumun İsrail'e baskı uygulamasıyla mümkün olduğu belirtilen bildiride, "Uluslararası toplum BM'nin aldığı bazı kararların uygulanması için İsrail'e baskı yapmalı. Filistinli mülteciler hakları olan evlerine geri dönebilmelerinin yanı sıra BM'nin onayladığı tazminatların da Filistinlilere ödenmesi gerekir." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, 1948 yılında İsrail'in kurulmasına destek veren uluslararası toplumun, Filistinlilerin o dönemden bugüne kadar yaşadığı trajediden sorumlu olduğu kaydedildi.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği topraklarda bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nekbe olarak anıyor.

Türkiye'nin konuştuğu zabıta açığa alındıTürkiye'nin konuştuğu zabıta açığa alındı
Oy kullanacaklar dikkat! Yarın son günOy kullanacaklar dikkat! Yarın son gün
FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon! Aralarında askerler de varFETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon! Aralarında askerler de var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin gösteri Hollanda Nekbe

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!

Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans

Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.