Hollanda'da öğretim görevlisinden öğrencisine ırkçı ifadeler

DELFT (AA) - Hollanda'da bir üniversitede öğretim görevlisinin ders sırasında sakallı öğrencisine ırkçı ifadeler kullanması sosyal medya konusu oldu.
Delft Teknik Üniversitesinde (TU Delft) eğitim veren Herman van Bergeijk'in, sakallı bir öğrencisini terör örgütü DEAŞ üyesine benzetmesinin yer aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Bergeijk'in, uyarmasına rağmen derste konuşmaya devam eden öğrencisine, "Hala konuştuğunu duyuyorum. Şu sakallı olan, geleceğin DEAŞ teröristi. Şimdiden burada eğitime başlamış." ifadelerini kullandı.
TU Delft Basın Sözcüsü Karen Collet, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından AA yaptığı açıklamada, olayın şubat ayının sonunda yaşandığını ve van Bergeijk'in uyarı aldığını belirtti. Collet, "Öğretmen bir sonraki dersin başında özür diledi ve kendisinin bu dersi vermesi yasaklandı." dedi.
Aşırı sağcı Powned medyasına açıklama yapan Bergeijk, söylediklerinden utandığını ve kimseye hakaret etme niyetinde olmadığını belirtti.
Van Bergeijk, "Yapmamam gerekirdi ama sınıftaki öğrenciler susmak bilmeyince irite oldum. Ayrıca hastaydım ve kendimi iyi hissetmiyordum. Fakat bu tür ifadelerin yanlış olduğunu biliyorum." dedi.
Okul tarafından uyarıldığını belirten van Bergeijk, "Üniversitenin açık bir tartışma alanı olduğunu düşünüyorum. Öğrenci bana o anda tepkisini göstermiş olsaydı ben de kimseye hakaret etmek istemediğimi belirterek özür dilerdim. Bunu yapmaktansa hemen sosyal medyada paylaşılarak küçük bir olay hemen büyütülüyor." değerlendirmesinde bulundu.
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